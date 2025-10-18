鄭麗文將接掌國民黨主席 侯漢廷點出藍營六大挑戰

國民黨主席選舉結果由前立委鄭麗文勝出，新黨北市議員侯漢廷今點出國民黨主席選後的六大挑戰，包含團結、司法、攻防、2026、藍白合、凝聚民意，侯認為鄭要說服台灣人認同當前兩岸危機、讓更多人重新認識九二共識的重要性。

侯漢廷在臉書發文指出，國民黨主席選後的挑戰，一是「團結」，選前的批評謾罵者、站隊其他者，是否願意真心合作相挺？其他候選人是否能得到足夠尊重禮遇，如其願意，能否得到重要任務？呼籲所有在野陣營停止人身攻擊謾罵，繼續監督民進黨。

他說，再者是「司法」，黨主席被認為是所謂「介選」獲勝，檢調若以涉嫌勾結境外勢力約談鄭麗文；以期約賄選約談郝龍斌，加上以勾結境外實力(狗仔駭客)約談黃國昌，在野勢力一網打盡。

侯漢廷指，三是「攻防」，綠營以政治鬥爭目的要求加嚴國安法、反滲透法、更加禁止兩岸往來，甚至未來嚴盯里長、樁腳、助理，乃至接藍營案件的公關公司（操作網軍涉及境外實力），藍營如何因應？

他提到，四是「2026」，民進黨2026年9月用海外帳戶成立數十個YouTube帳戶，每天用簡體字加AI主播，上傳支持謝龍介和柯志恩的影片，10月召開記者會，抨擊中共介選支持國民黨。

侯漢廷說，五是「藍白合」，國民黨主席所有候選人支持九二共識和認同中國人，假設民眾黨拒絕接受九二共識，認為小草不挺九二共識，2028必須白正藍副才能獲得白票，否則不能為了合而放棄理念，怎麼辦？

他指出，六是「凝聚民意」，國民黨有人認為鄭麗文兩岸觀念走得快，如何說服台灣民眾、如何讓台灣多數人認同當前兩岸危機，從黨內共識乃至到在野共識、讓更多人重新認識九二共識的重要性。