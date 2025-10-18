國民黨正式宣布 鄭麗文當選新任黨主席
國民黨主席選舉結果今天出爐，國民黨副主席連勝文晚間在中央黨部宣布，候選人鄭麗文以最高票數，當選新任國民黨主席。
國民黨主席選舉此次共有6人參選，分別是1號孫文學校總校長張亞中、2號前國大代表蔡志弘、3號國民黨立委羅智強、4號前台北市長郝龍斌、5號前立委鄭麗文、6號前彰化縣長卓伯源。
國民黨副主席、黨主席選監小組召集人連勝文今天晚間7時許，在中央黨部宣布，國民黨114年黨主席選舉投開票作業幾乎已經順利完成，鄭麗文獲得最高票，當選新任黨主席，正式選舉結果必須依照作業細則規定，送中央選監委員會審定後公告。
根據國民黨規劃，黨主席選舉結果出爐後，將於21日公告黨主席當選名單，並於22日將黨主席選舉結果陳報中常會核備，並於11月1日召開全國代表大會，進行新舊任黨主席交接。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言