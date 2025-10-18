國民黨正式宣布 鄭麗文當選新任黨主席

快訊

中央社／ 台北18日電
今天是國民黨主席投票日，黨主席候選人鄭麗文最終勝出，將接掌黨魁。聯合報記者胡經周／攝影
今天是國民黨主席投票日，黨主席候選人鄭麗文最終勝出，將接掌黨魁。聯合報記者胡經周／攝影

國民黨主席選舉結果今天出爐，國民黨副主席連勝文晚間在中央黨部宣布，候選人鄭麗文以最高票數，當選新任國民黨主席。

國民黨主席選舉此次共有6人參選，分別是1號孫文學校總校長張亞中、2號前國大代表蔡志弘、3號國民黨立委羅智強、4號前台北市長郝龍斌、5號前立委鄭麗文、6號前彰化縣長卓伯源。

國民黨副主席、黨主席選監小組召集人連勝文今天晚間7時許，在中央黨部宣布，國民黨114年黨主席選舉投開票作業幾乎已經順利完成，鄭麗文獲得最高票，當選新任黨主席，正式選舉結果必須依照作業細則規定，送中央選監委員會審定後公告。

根據國民黨規劃，黨主席選舉結果出爐後，將於21日公告黨主席當選名單，並於22日將黨主席選舉結果陳報中常會核備，並於11月1日召開全國代表大會，進行新舊任黨主席交接。

