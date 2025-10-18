鄭麗文勝出黨主席選戰 楊文科喊話「拚2026、重返2028執政」

國民黨主席選舉開票進行中，候選人鄭麗文持續領先，將由鄭麗文當選新任黨主席。新竹縣長楊文科晚間表示，黨內初選結束後就會是團結的開始，最重要的就是帶領所有同志、集結力量贏得2026選舉，並且在2028重返執政。

本次國民黨主席選舉共有6位候選人，鄭麗文領先中，即將當選。楊文科對此回應，首先恭喜鄭麗文女士當選國民黨主席，黨內初選結束後就會是團結的開始，相信鄭麗文主席將凝聚全黨同志，展現國民黨新氣象，協助黨務向上提升，最重要的就是帶領所有同志、集結力量贏得2026選舉，並且在2028重返執政。

國民黨主席選舉今天投票，新竹縣有5成的投票率，鄭麗文在新竹縣拿下2381票，約為52.16%，郝龍斌拿下1637票，僅35.86%，雙方差距約744票，差距明顯。

國民黨主席候選人，包括前台北市長郝龍斌、國民黨立委羅智強、前立委鄭麗文、前彰化縣長卓伯源、前國大代表蔡志弘，以及孫文學校總校長張亞中。