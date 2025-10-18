鄭麗文即將當選國民黨主席 彰化縣長王惠美這麼回應

國民黨主席選舉，由前立委鄭麗文勝出，彰化縣長王惠美說，「恭喜鄭主席，希望大家一起努力，並帶領國民黨，為台灣的未來開創新局！」

國民黨彰化縣黨部主委謝衣鳯表示，這次黨主席選舉落幕，尊重彰化縣黨員的選擇。但是，選舉結束也就是責任的開始，對於未來2026年各縣市地方大選的相關布局，也需要有進一步的規劃。

國民黨主席選舉彰化縣投票結果，投票率是46.14%，六名候選人中，鄭麗文獲得最高票2934票、得票率41%，再依次是郝龍斌2527票、得票率35%，其餘的卓伯源783票、羅智強744票、張亞中88票、蔡志弘41票。卓伯源是彰化縣前縣長，在故鄉田中鎮獲得最高的116票，保住顏面。

王惠美在這次的國民黨主席選舉，未表態支持特定對象，甚至縣議會邀請6名候選人參加的政見發表會中，也未參加。

至於彰化謝家方面，由於現任議長謝典林曾陪同郝龍斌登記，一般認為家是挺郝龍斌，而謝衣鳯又是縣黨部主委，但在謝家的大本營溪州鄉，投票結果卻是鄭麗文得到66票，而郝龍斌只獲得61票，這是否會牽動彰化縣下屆縣長選舉，政壇持續觀察中。