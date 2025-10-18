致電祝賀鄭麗文 黃國昌提「聯合政府」：藍白互信建立聯合治理典範

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
國民黨主席選舉結果即將出爐，民眾黨主席黃國昌稍早致電國民黨主席候選人鄭麗文表達祝賀。圖／聯合報系資料照
國民黨主席選舉結果即將出爐，民眾黨主席黃國昌稍早致電國民黨主席候選人鄭麗文表達祝賀，並向其他五位候選人致上敬意與祝福。黃國昌再提「聯合政府」，指出期待未來民眾黨與國民黨可在政策與理念上持續深化交流，逐步累積互信，建立聯合治理典範。

黃國昌強調，鄭麗文出身學運世代，長期積極投入政治改革與社會議題，優異的論述獲黨員青睞，也反映基層對新領導者的期待。鄭麗文主席當選人更是國民黨繼前主席洪秀柱後，第二位女性黨主席，顯見台灣社會對於優秀女性從政人員的肯定，也是台灣民主深化的展現。

黃國昌不僅對鄭麗文當選人表達誠摯祝賀，更祝福其所帶領的國民黨，能落實「保護台灣民主法治、保護台灣產業經濟」之政見。台灣面對民主進步黨長期濫用權力、製造對立、撕裂社會，國家治理已嚴重脫離主流民意，更無法回應人民需求，當前政治環境迫切需要理性溝通與改革力量共同強力監督執政。

黃國昌指出，無論民眾黨、國民黨，在野的共同責任都是守護民主法治、確保政府權力不再恣意濫用。黃國昌強調，「在野不只是對抗的同義詞，而可以是改革的夥伴。」這是民進黨政府與賴清德總統早已遺忘的理念價值，卻是人民深切地期待。

黃國昌說明，民眾黨致力推動「聯合政府」，創造制度革新的契機，將結合社會各界有志之士，透過跨黨派整合力量之集結來打破民進黨一黨專擅之僵局。期待未來民眾黨與國民黨可在政策與理念上持續深化交流，逐步累積互信，建立聯合治理典範，使「政治脫離權力競技，在野共同成就守護國家的志業。」

黃國昌強調，以台灣為名以民眾為本的台灣民眾黨，將秉持理性、務實、科學的創黨價值，與各界攜手推動真正福國利民的政策，讓台灣迎向更公平、更透明、更團結的未來。

