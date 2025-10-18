快訊

金鐘60不斷更新／泰籍女星黃可欣「樹冠羞避」 抱走迷你劇集最具潛力新人獎

金鐘60／最辣小龍女堅挺雙峰現身！潘迎紫人未到蘋果燈先到

鄭麗文即將當選黨魁 郝龍斌：我對國民黨的愛與使命感不變

國民黨主席選舉屏東冒名領票 蘇清泉：5人小組調查

中央社／ 屏東縣18日電

國民黨主席選舉今天投票，屏東縣高樹鄉發生候選人郝龍斌陣營的柯姓監票員盜領他人選票。屏東縣黨部主委蘇清泉表示，5人小組調查中，結果送黨中央並依黨章處理。

國民黨屏東縣黨部今天以新聞稿表示，經高樹鄉選務人員查驗時，發現柯姓監票員疑似冒名領取他人選票情形，經現場確認後柯姓監票員也坦承行為不當，事發後停止該張選票使用，並通報縣黨部進行紀錄與後續審查。

國民黨屏東縣黨部提及，柯姓監票員主動書寫自白書，表示因為某候選人支持者貪圖方便與輕忽規範，未顧及選舉公信與形象，對自身行為深感愧疚。

蘇清泉告訴中央社記者，5人小組調查中，全案結果一定會送黨中央，依黨章處理，以維護正當性與公平性（編輯：方沛清）。

屏東縣 國民黨 蘇清泉 黨主席

延伸閱讀

蘇清泉指核三廠外砍林種光電 台電：皆在廠區

影／國民黨主席改選 屏東縣議長周典論力挺郝龍斌

影／國民黨主席改選 羅智強喊出世代傳承、戰力加乘

光電工程釀墾丁南灣生態危機 蘇清泉：國在山河破 堅決反對

相關新聞

鄭麗文即將當選黨魁 郝龍斌：我對國民黨的愛與使命感不變

國民黨主席選舉結果將出爐，候選人鄭麗文將當選。候選人郝龍斌今晚發表感言，他表示，他對國民黨的愛和使命感，這是當初參選國民...

國民黨主席選舉挺郝龍斌卻敗陣 侯友宜給了八字箴言

國民黨黨主席選舉今天投票，雖尚未宣布結果，但鄭麗文票數仍穩定領先，今晚6點現任黨主席朱立倫也表示已致電向鄭麗文恭喜。近日...

影／朱立倫已致電恭喜鄭麗文 「盼團結讓國民黨更強」

國民黨主席選舉結果即將出爐，候選人鄭麗文持續領先。黨主席朱立倫今晚表示，稍早他已分別致電六位候選人，並對鄭麗文表達恭喜；...

國民黨主席選舉當場抓包…屏東縣高樹鄉監票員冒名領票 是議員助理丈夫

國民黨主席今改選，未料在屏東縣高樹鄉發生選務人員查驗時，候選人郝龍斌陣營推派的柯姓監票員卻冒領他人選票當場被抓包，柯姓監...

致電鄭麗文恭喜當選主席 羅智強：選舉結束就是團結開始

國民黨主席選舉開票中，結果即將出爐，候選人鄭麗文持續領先。候選人羅智強在黨中央發表敗選感言說，選舉結束就是團結開始，也已...

鄭麗文勝出黨主席選戰 楊文科喊話「拚2026、重返2028執政」

國民黨主席選舉開票進行中，候選人鄭麗文持續領先，將由鄭麗文當選新任黨主席。新竹縣長楊文科晚間表示，黨內初選結束後就會是團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。