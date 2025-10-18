國民黨主席選舉屏東冒名領票 蘇清泉：5人小組調查

國民黨主席選舉今天投票，屏東縣高樹鄉發生候選人郝龍斌陣營的柯姓監票員盜領他人選票。屏東縣黨部主委蘇清泉表示，5人小組調查中，結果送黨中央並依黨章處理。

國民黨屏東縣黨部今天以新聞稿表示，經高樹鄉選務人員查驗時，發現柯姓監票員疑似冒名領取他人選票情形，經現場確認後柯姓監票員也坦承行為不當，事發後停止該張選票使用，並通報縣黨部進行紀錄與後續審查。

國民黨屏東縣黨部提及，柯姓監票員主動書寫自白書，表示因為某候選人支持者貪圖方便與輕忽規範，未顧及選舉公信與形象，對自身行為深感愧疚。

蘇清泉告訴中央社記者，5人小組調查中，全案結果一定會送黨中央，依黨章處理，以維護正當性與公平性（編輯：方沛清）。