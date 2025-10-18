鄭麗文南投高得票63.7% 許淑華肯定：新主席任重道遠、藍營會更好

快訊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
中國國民黨主席選舉今天結果出爐，南投縣共有4987名黨員投票，投票率高達57.10%。6名候選人中，前立委鄭麗文以3150票遙遙領先，拿下63.7%得票率，遠超第二名郝龍斌。

根據南投縣黨部統計，鄭麗文在南投縣支持度明顯居冠，其次為前台北市長郝龍斌1257票、立委羅智強352票、前彰化縣長卓伯源104票、孫文學校總校長張亞中74票、前國大代表蔡志弘16票。投票過程平順，未出現重大爭議。

南投縣黨部表示，此次投票秩序良好，顯示黨員高度關心黨的未來發展。南投縣長許淑華對結果表示恭喜，祝賀鄭麗文當選新任主席。她指出，國民黨在轉型階段面臨多重挑戰，新任主席任重道遠，外界對其寄予厚望。

許淑華說，選舉是一時的，路線之爭難免，但選後應該放下分歧、團結一致，為黨與國家共同努力。她相信在鄭麗文領導下，國民黨能重拾民眾信任、展現在野力量。

立委馬文君則表示，國民黨近來歷經立委罷免案等風波，好不容易重新凝聚民意支持。她強調，雖然主席選舉中各陣營立場不同，但選後更應整合力量、形成共識。

馬文君說，面對國際與兩岸情勢日益緊張，新任黨主席須帶領全黨發揮在野黨監督功能，堅守國家利益，讓民眾看到國民黨的穩健與責任感。

