鄭麗文領先新主席將誕生 傅崐萁：溝通協調盡最大力量盼無空窗期

國民黨主席選舉開票進行中，候選人鄭麗文持續領先，候選人羅智強已恭喜她當選。國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，他敬佩鄭麗文承擔，而他會跟新任主席溝通協調，每個立委都有高度自主性，要高度尊重，未來在溝通協調上，他會盡最大的力量，磨合需要時間，也會用最大的誠意，盡可能不要有空窗期。

鄭麗文目前持續領先，如無意外，應由其當選新任國民黨主席。新主席首要面對和國民黨團的溝通協調，確認政策、法案方向。

傅崐萁表示，國民黨家徒四壁，肩負打贏2026大選的重責大任，尤其是南二都，要贏回2028政權，國民黨沒有資源，鄭麗文有勇氣承擔大任，表示敬佩，但接下來的路會非常艱辛。各方力量都需要磨合，不管是跟立法院黨團、每位立委或跟縣市長、國民黨在各縣市的地方力量，都需要磨合。

傅崐萁指出，現任主席朱立倫擔任黨主席，他就是黨中央跟黨團之間的密切溝通平台，朱的想法他也盡可能貫徹完成，沒有100%也有90幾%，順利達成黨內跟黨團的溝通協調等。所以未來他還是會持續，讓鄭麗文跟黨團之間的溝通協調做好。

傅崐萁強調，畢竟現在要團結要同心，沒有團結同心的話，完全沒有辦法面對霸道的民進黨政權，掌握司法對付在野，掌握國家資源遍地收買。2028再不贏回來，大概以後也沒有機會了，國民黨只有一個中心思想，就是要贏，且南二都要贏回來，2028一定要贏回政權，所以大家只有同心協力，團結一致，沒有第二條路。

傅崐萁也說，每個立委都有高度自主性，都代表一方選民的民意，要為選區的人民盡力爭取，所以各個選區各有立場，要高度尊重，未來在溝通協調上，他會盡最大的力量。