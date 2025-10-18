快訊

致電鄭麗文恭喜當選主席 羅智強：選舉結束就是團結開始

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
候選人羅智強（左二）在中央黨部舉行記者會，感謝黨員的支持。記者胡經周／攝影
候選人羅智強（左二）在中央黨部舉行記者會，感謝黨員的支持。記者胡經周／攝影

國民黨主席選舉開票中，結果即將出爐，候選人鄭麗文持續領先。候選人羅智強在黨中央發表敗選感言說，選舉結束就是團結開始，也已經致電鄭麗文祝賀她當選。至於如何團結，羅強調，相信鄭麗文可以凝聚大家所有力量，畢竟大家都是一家人、有共同使命為台灣民主繼續努力。

羅智強說，恭喜鄭麗文高票當選，稍早已經打電話給她親自祝賀，選舉的結束，就是國民黨攜手團結的開始。相信新主席鄭麗文一定可以能夠把國民黨帶向更團結、更有戰鬥力，更能跟民進黨抗衡，幫助國民黨來贏得重返執政之路。

羅智強也感謝，黨主席黨主席朱立倫及團隊，帶領國民黨不斷地克服難關，包括在地方大選勝選、國民黨能夠在國會成為最多數的第一大黨，這些都是朱與團隊努力結果。同時羅也感謝一同參選的候選人，這次大概是國民黨最熱鬧的一場主席選舉，參選的人最多，大家各自的把對國民黨的理念跟想法都表達出來，相互激盪一定可以幫國民黨更好構思未來藍圖，也提供新主席參考。

最後羅智強感謝支持者，雖然結果是沒有勝利，但個人勝利不是重點，重點是國民黨、中華民國的勝利。媒體追問如何團結黨內，羅強調，相信鄭麗文可以凝聚大家所有力量，畢竟大家都是一家人、有共同使命為台灣民主繼續努力。

