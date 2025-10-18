快訊

國民黨主席選舉／鄭麗文彰化贏郝龍斌6百分點 謝家地盤溪州也告捷

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
國民黨主席選舉彰化縣投票結果，六名候選人中，鄭麗文獲得最高票2934票、得票率41%，郝龍斌獲2527票、得票率是35%，彰化縣前縣長卓伯源在家鄉田中鎮獲得最高的116票。記者劉明岩／攝影
國民黨主席選舉彰化縣投票結果，六名候選人中，鄭麗文獲得最高票2934票、得票率41%，郝龍斌獲2527票、得票率是35%，彰化縣前縣長卓伯源在家鄉田中鎮獲得最高的116票。記者劉明岩／攝影

國民黨主席選舉彰化縣投票結果，投票率是46.14%，六名候選人中，鄭麗文獲得最高票2934票、得票率41%，再依次是郝龍斌2527票、得票率35%，其餘的卓伯源783票、羅智強744票、張亞中88票、蔡志弘41票。卓伯源是彰化縣前縣長，在故鄉田中鎮獲得最高的116票，保住顏面。

在全縣26個鄉鎮市中，鄭麗文只在員林市、溪湖鎮、田尾鄉、大村鄉、社頭鄉、伸港鄉及二水鄉輸給郝龍斌，在田中鎮輸給卓伯源，其餘鄉鎮市全贏，共贏郝龍斌407票，鄭麗文獲得41%、郝龍斌35%，兩人差距6百分點。

令地方注目的是，一般認為彰化謝家是挺郝龍斌的，現任議長謝典林曾陪同郝龍斌登記，謝衣鳯又是縣黨部主委，但在謝家的大本營溪州鄉，鄭麗文得到66票，而郝龍斌只獲得61票。

國民黨彰化縣黨員數是1萬5511人，投票數7156人，投票率是46.14%。

郝龍斌 投票率 黨主席 彰化

