國民黨主席鄭麗文當選 先前公開力挺郝龍斌 張麗善得知結果說話了

國民黨主席選舉結果今天出爐，前立委鄭麗文當選，雲林縣前縣長張榮味及其胞妹、現任雲林縣長張麗善先前公開力挺前台北市長郝龍斌，家族動員支持，雖在雲林催出近5成投票率、郝龍斌得票率56%，是所有候選人最高，但最後郝龍斌仍惜敗，張麗善不諱言「很失望」，但無論如何大家要團結一致，希望在新黨主席帶領之下，2026縣市長選舉能大獲全勝、2028國民黨能重返執政。

國民黨主席選舉競爭激烈，雲林張家先前動員力挺郝龍斌，張榮味更以國慶聯誼名義席開70桌宴請國民黨代表，邀大家支持郝龍斌，今雲林縣黨部開票結果總投票率49.26%，鄭麗文1486票、得票率34.61%，郝龍斌2404票、得票率56%，羅智強316票、得票率7.36%。張亞中36票、蔡志弘9票、卓伯源42票。

郝龍斌在雲林得票率過半，但仍敗選，張麗善得知選舉結果，不諱言「很失望」，她受訪表示，國民黨的選舉非常的激烈，過程中看到大家對於國民黨有很大的期待，無論選舉的過程如何，終究選民支持的結果，我們還是會來接受。

她表示，最後就是大家要團結一致，「無論如何，我們目標是一致的，都是希望我們中國國民黨，所有的人才、所有的黨員先進、所有的同志，大家都能夠團結一致，因為我們希望台灣越來越好，也希望有更多福國利民的政策。」

張麗善說，我們希望未來在新的黨主席帶領之下，都要群策群力，我們目標就是2026年縣市長的選舉，能夠大獲全勝。2028年中國國民黨有機會重返執政，這是我們的目標。