國民黨主席選舉當場抓包…屏東縣高樹鄉監票員冒名領票 是議員助理丈夫

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
國民黨主席今改選，國民黨屏東縣黨部投票結束後，現場聚集黨員同志了解投票結果。記者劉星君／攝影
國民黨主席今改選，國民黨屏東縣黨部投票結束後，現場聚集黨員同志了解投票結果。記者劉星君／攝影

國民黨主席今改選，未料在屏東縣高樹鄉發生選務人員查驗時，候選人郝龍斌陣營推派的柯姓監票員卻冒領他人選票當場被抓包，柯姓監票員是某縣議員助理的丈夫，柯男現場坦承行為不當，並寫下自白書。國民黨屏東縣黨部，將依黨紀處理，開考紀會討論。

國民黨屏東縣黨部今表示，現場確認後柯姓監票員坦承行為不當。選舉小組立即依章程處理，停止該張選票使用，並通報縣黨部紀錄與後續審查。

屏東縣黨部指出，涉事人員事後主動書寫自白書，表示因為某侯選人支持者貪圖方便與輕忽規範，未顧及選舉公信與形象，對自身行為深感愧疚，並向全體工作人員誠懇致歉。

國民黨主席選舉，屏東縣有投票權的黨員人數1萬79800人，目前投票率約在5成到6成。

屏東縣黨部表示，民主選舉須建立誠信與公正原則之上，任何違反選舉規定之行為，皆將依章黨紀嚴正處理，以維護正當性與公平性。

國民黨主席今改選，屏東縣發生主席候選人郝龍斌陣營推派柯姓監票員冒領他人選票當場被抓包，柯姓監票員是某縣議員助理的丈夫，柯男現場坦承行為不當，並寫下自白書，投開票所外張貼投票警示。記者劉星君／攝影
國民黨主席今改選，屏東縣發生主席候選人郝龍斌陣營推派柯姓監票員冒領他人選票當場被抓包，柯姓監票員是某縣議員助理的丈夫，柯男現場坦承行為不當，並寫下自白書，投開票所外張貼投票警示。記者劉星君／攝影

屏東縣 國民黨 黨主席

