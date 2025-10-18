國民黨主席選舉當場抓包…屏東縣高樹鄉監票員冒名領票 是議員助理丈夫
國民黨主席今改選，未料在屏東縣高樹鄉發生選務人員查驗時，候選人郝龍斌陣營推派的柯姓監票員卻冒領他人選票當場被抓包，柯姓監票員是某縣議員助理的丈夫，柯男現場坦承行為不當，並寫下自白書。國民黨屏東縣黨部，將依黨紀處理，開考紀會討論。
國民黨屏東縣黨部今表示，現場確認後柯姓監票員坦承行為不當。選舉小組立即依章程處理，停止該張選票使用，並通報縣黨部紀錄與後續審查。
屏東縣黨部指出，涉事人員事後主動書寫自白書，表示因為某侯選人支持者貪圖方便與輕忽規範，未顧及選舉公信與形象，對自身行為深感愧疚，並向全體工作人員誠懇致歉。
國民黨主席選舉，屏東縣有投票權的黨員人數1萬79800人，目前投票率約在5成到6成。
屏東縣黨部表示，民主選舉須建立誠信與公正原則之上，任何違反選舉規定之行為，皆將依章黨紀嚴正處理，以維護正當性與公平性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言