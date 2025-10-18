國民黨主席選舉當場抓包…屏東縣高樹鄉監票員冒名領票 是議員助理丈夫

國民黨主席今改選，未料在屏東縣高樹鄉發生選務人員查驗時，候選人郝龍斌陣營推派的柯姓監票員卻冒領他人選票當場被抓包，柯姓監票員是某縣議員助理的丈夫，柯男現場坦承行為不當，並寫下自白書。國民黨屏東縣黨部，將依黨紀處理，開考紀會討論。

國民黨屏東縣黨部今表示，現場確認後柯姓監票員坦承行為不當。選舉小組立即依章程處理，停止該張選票使用，並通報縣黨部紀錄與後續審查。

屏東縣黨部指出，涉事人員事後主動書寫自白書，表示因為某侯選人支持者貪圖方便與輕忽規範，未顧及選舉公信與形象，對自身行為深感愧疚，並向全體工作人員誠懇致歉。

國民黨主席選舉，屏東縣有投票權的黨員人數1萬79800人，目前投票率約在5成到6成。