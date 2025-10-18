影／朱立倫已致電恭喜鄭麗文 「盼團結讓國民黨更強」

國民黨主席選舉結果即將出爐，候選人鄭麗文持續領先。黨主席朱立倫今晚表示，稍早他已分別致電六位候選人，並對鄭麗文表達恭喜；待黨中央選監小組召集人連勝文正式宣布結果後，新當選的黨主席會到中央黨部與大家見面。

朱立倫今與黨務主管現身中央黨部發表談話。朱立倫說，所有黨務同仁辦理這場黨主席黨代表選舉，大家都很辛苦，感謝他們的辛勞。

朱立倫說，雖然最後計票還在進行中，剛他已經跟六位黨主席候選人分別通電話，謝謝大家共同為黨內民主參與、共同為黨奉獻犧牲來參與這場選舉，能有精彩的選戰，他相信，這個結果一定是在黨內民主與團結之下，未來在新任主席領導下，國民黨一定會更好更強。

朱立倫表示，他剛才已跟鄭麗文表達恭喜，最重要的結果還是要等統計出爐後，由選監小組召集人連勝文正式宣布，他也邀請鄭麗文等下到中央黨部，在連勝文宣布結果後，新當選的黨主席會跟大家見面。

朱立倫表示，大家都知道國民黨面對最大挑戰，是所有黨內同志所期待，未來能贏得民心、贏得民眾支持，即將到來的2026、2028選戰，才是大家最關注的，選舉過程中大家都很辛苦，他一再加油鼓勵，希望大家要能團結，讓黨更好，讓國民黨更強。

朱立倫說，過去四年，謝謝大家全黨團結一致克服難關，未來在新主席帶領下，大家一起努力加油，「我永遠是國民黨志工，永遠站在一起為國民黨加油。」