國民黨主席選舉台中投票率42% 鄭麗文勝郝龍斌逾2千票
國民黨主席今天選舉結果出爐，被視為關鍵選區的台中市，6名候選人中，前立委鄭麗文獲6543票，台北市前市長郝龍斌獲4069票，立委羅智強1353票，孫文學校總校長張亞中205票，彰化前縣長卓伯源168票，前國大代表蔡志宏16票。
鄭麗文得票率52.96%，郝龍斌得票率32.93%，相差約20百分點。國民黨台中市黨部主委顏文正表示，總票數2萬9191票，實際投票數1萬2354票，無效票77票，投票率42.58%；今天投票期間各投票所沒有出現重大意外，尊重選舉結果。
國民黨台中市議會黨團書記長李中認為，既然國民黨員選擇鄭麗文，當然是祝福，但有2個問題必須正視，第一是2026縣市長選舉布局，明年初就要提名，鄭能否和各縣市潛在參選人好好配合？第二則是2028總統大選，過去不乏黨主席、總統候選人不同調的先例，鄭最好清楚表明她對2028的態度。
