竹縣藍營黨主席選舉結果出爐 鄭麗文52%大幅領先郝龍斌35%

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
國民黨主席選舉投票登場，民眾在投票所排隊，等候投票。記者陳正興／攝影
國民黨主席選舉投票登場，民眾在投票所排隊，等候投票。記者陳正興／攝影

國民黨主席選舉今天投票，新竹縣有5成的投票率鄭麗文在新竹縣拿下2381票，約為52.16%，郝龍斌拿下1637票，僅35.86%，雙方差距約744票，差距明顯。

國民黨主席候選人，包括前台北市長郝龍斌、國民黨立委羅智強、前立委鄭麗文、前彰化縣長卓伯源、前國大代表蔡志弘，以及孫文學校總校長張亞中。

今日下午4點投票結束後，新竹縣隨即展開開票作業，據初步統計，今年總選舉人數為9170人，投票數為4602票，今天的投票率為50.19%，鄭麗文在新竹縣拿下2381票，約為52.16%，郝龍斌拿下1637票，僅35.86%，雙方差距約744票，差距明顯。接下來為羅智強417票、張亞中86票、卓伯源38票、蔡志弘6票。

從得票數來看，竹北市投票人數最多1753人，而鄭麗文拿下835票，占竹北有效票約57%，顯示竹北市是鄭麗文最大票倉。第二大選區為竹東鎮，鄭麗文也拿到404票、約53%，鄭麗文拿下這兩大票倉，成了票數差距的關鍵地區。

