國民黨主席選舉藍營嘉市開票出爐 鄭麗文奪冠、投票率3成3

國民黨主席選舉嘉義市下午5點多完成開票，結果由鄭麗文以988票拿下最高票，成功拔得頭籌。前副主席郝龍斌637票居次，羅智強獲268票列第三，張亞中得41票、卓伯源18票、蔡志弘4票墊後。鄭麗文贏郝龍斌351票。

此次選舉總投票人數為5896人，實際投票1969人，投票率33.4%，與上屆黨主席選舉相當。選舉過程平和順利，未傳出重大爭議。

嘉義市黨部主委蔡明顯表示，本次投票率與上屆差距不大，顯示地方黨員參與度穩定。他分析鄭麗文能脫穎而出的兩大原因，一是基層黨員普遍期待世代交替，二是此次黨員投票展現出高度自主性與主動性。