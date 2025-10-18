快訊

國民黨主席選舉藍營嘉市開票出爐 鄭麗文奪冠、投票率3成3

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
國民黨主席選舉下午5點多完成嘉義市開票，結果由鄭麗文以988票拿下最高票，成功拔得頭籌。前副主席郝龍斌637票居次。記者魯永明／攝影
國民黨主席選舉嘉義市下午5點多完成開票，結果由鄭麗文以988票拿下最高票，成功拔得頭籌。前副主席郝龍斌637票居次，羅智強獲268票列第三，張亞中得41票、卓伯源18票、蔡志弘4票墊後。鄭麗文贏郝龍斌351票。

此次選舉總投票人數為5896人，實際投票1969人，投票率33.4%，與上屆黨主席選舉相當。選舉過程平和順利，未傳出重大爭議。

嘉義市黨部主委蔡明顯表示，本次投票率與上屆差距不大，顯示地方黨員參與度穩定。他分析鄭麗文能脫穎而出的兩大原因，一是基層黨員普遍期待世代交替，二是此次黨員投票展現出高度自主性與主動性。

嘉義市長黃敏惠身兼國民黨副主席，對此次黨主席選舉保持中立，並未公開表態支持任何候選人。整體而言，嘉義市的投票結果顯示藍營地方對新世代改革呼聲的回應，也為國民黨未來路線的走向增添觀察指標。

國民黨主席選舉下午5點多完成嘉義市開票，結果由鄭麗文以988票拿下最高票，成功拔得頭籌。前副主席郝龍斌637票居次。記者魯永明／攝影
投票率 嘉義 黨主席 國民黨 鄭麗文 郝龍斌

