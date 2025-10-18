國民黨主席選舉投票 她「低調現身」黨工看見大聲驚呼

國民黨主席選舉今天投票，因大罷免涉及不實連署案的國民黨北市黨部主委黃呂錦茹上午現身台北市黨部投開票所，黃呂錦茹交保後久未參加公開行程，投開票所黨工和志工看到「老長官」來投票，有人驚呼，還有人上前擁抱，給她打氣。

黃呂錦茹上午9時30分前往台北市中山區長春路台北市黨部的投票所投票，由於交保後，黃呂錦茹很少去黨部，工作人員許久沒看到她。黃呂進到投票所，也立刻被來投票的黨員認出，紛紛上前打招呼。

黃呂錦茹表示，這次看到這麼多人參選黨主席，其實對國民黨來說是好事，基層黨員也認同這次的主席改選。對於市黨部主委一職，她表示，目前市黨部主委已經有代理人，是否復職？應由未來的黨主席決定。