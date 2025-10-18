國民黨新主席今出爐 洪秀柱：願選後不論立場都能彼此擁抱

國民黨新任黨主席今天將揭曉。前主席洪秀柱今天表示，她看見許多基層黨員的焦慮與期盼，那是愛黨的心在痛，也是在呼喚，國民黨，必須重新站起來。願選後的每一位同志，不論立場誰屬，都能以更大的胸襟彼此擁抱。

洪秀柱指出，每一場選舉，都是一次磨練，也是一次鏡照。這次國民黨主席選舉，過程雖然匆促、波折，也讓我們看見黨內仍有太多情緒、太多誤會需要修補。

洪秀柱說，她始終相信，只要還願意真心為黨、為國家人民著想，就沒有跨不過的坎。制度可以再完善，步伐可以再調整，人心也可以再靠近。重要的是，大家願不願意放下成見，誠實面對這一路的風風雨雨。

洪秀柱說，她看見許多基層黨員的焦慮與期盼，那是愛黨的心在痛，也是在呼喚：國民黨，必須重新站起來。願選後的每一位同志，不論立場誰屬，都能以更大的胸襟彼此擁抱。只要願意調整步伐、重新出發—明天，一定會更好。