郝龍斌投票「從從容容迎接勝利」曝盧秀燕昨傳訊加油打氣

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨黨主席選舉投票，候選人郝龍斌投票，隨後受訪時表示自己當然是從從容容準備迎接勝利。記者蘇健忠／攝影
國民黨主席選舉今登場。候選人郝龍斌上午在士林區完成黨代表以及主席投票，他受訪時表示，今天是從從容容完成投票，準備迎接勝利。他也透露，昨天台中市長盧秀燕有跟他互傳簡訊，盧秀燕為他加油打氣，他對今天的投票結果有信心。

郝龍斌表示，昨晚結束選前之夜回到家，整整一個月的競選活動算是畫下句點，他的心情輕鬆，也睡得很好，今天是從從容容完成投票。很高興在投票所見到大家，他跟同志們寒暄問好，昨天也跟很多人通了電話，真心感謝大家給龍斌的鼓勵和協助拉票，盧秀燕也傳了簡訊，為他加油打氣。

郝龍斌說，比較遺憾的是，昨天晚上又出現一份沒有委託人的假民調，企圖干擾黨員投票決定，但是他相信所有同志的眼睛雪亮，不會被這種低劣的選舉招式影響，最準的民調就是今天的投票結果，他充滿信心。

郝龍斌說，選後就是團結的開始，大家槍口一致對外、不對內，國民黨的興衰攸關中華民國未來前途，龍斌會謹記父親遺訓：保衛中華民國、反對台獨、守護黃埔精神。大家加油。

投票 郝龍斌 黨主席 盧秀燕 國民黨

