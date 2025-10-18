王金平笑談國民黨主席人選 期許2026藍營執政縣市增加
立法院前院長王金平今天中午在高雄路竹的戶籍地投票選舉國民黨主席，他雖未明確表態支持誰，但都稱6位人選都很優秀，但他期許國民黨要「再造」，希望團結全黨迎戰2026及2028，喊話新任黨主席「一定要好好整合整個黨」，讓明年藍營執政縣市能夠成長。
王金平中午11時43分現身位於路竹區的社南社區活動中心投開票所，面對黨工職的歡迎，他保持一貫親切與熱情關心的態度向眾人握手致意，隨後在黨工職幹部陪同下進入投票所中投下黨主席及黨代表選票。
王金平投票完後受訪談到是否有屬意的黨主席人選，他笑談6名人選都很優秀，但並未明確指出究竟將票投給了誰，不過他提到，國民黨要「再造一下」，希望未來黨主席能夠團結全黨，讓未來國民黨能夠再獲得重新執政的機會。
由於明年2026將有地方選舉，王金平也提到國民黨內要發揮提名最優秀的、最合適的人選，並加以輔選，希望最起碼維持現在的執政縣市，但更期望藍營的執政縣市能夠成長，希望黨主席一定要好好整合整個黨，發揮全黨的力量，來達成2026跟2028的目標。
他也談到身為高雄人，希望國民黨在明年高雄市的市長選舉有機會勝選，這是一個黨的期待跟立下的目標，而未來高雄市若國民黨有機會重返執政，那對於要如何面對及處理諸如美濃大峽谷等案子，除了一方面案件都已經進入司法程序，希望司法方面能夠做出公正判決、還原事實真相、釐清法律責任。
對於如何恢復高雄原有的河山，他也期許國民黨的執政者也要提出一個比較具體可行、快速恢復現狀的做法，要保護高雄市的土地河山，不要再讓它有被破壞的狀況，這是一個有責任感的縣市首長的基本責任。
他也提到立院三讀通過普發現金1萬元，感謝立法院願意通過這案「需要用1萬塊、幫助生活的人還是很多啦」，呼籲國人要好好珍惜這樣的機會，他也談到他雖然還沒想好這1萬元要怎麼使用，但他領到錢後會好好的運用在有意義的事項上。
