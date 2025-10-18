快訊

燕子口堰塞湖可降挖為何馬太鞍溪的不行？農業部曝3大差別

周末踏青出意外！新北坪林傳虎頭蜂螫傷多人

曾獲諾貝爾獎…陸物理學家楊振寧離世 享嵩壽103歲

聽新聞
0:00 / 0:00

國民黨主席選舉登場 彰化縣前縣長卓伯源射出3支箭推動改革

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
國民黨主席候選人、彰化縣前縣長卓伯源今天上午前往田中鎮黨部投票。記者劉明岩／攝影
國民黨主席候選人、彰化縣前縣長卓伯源今天上午前往田中鎮黨部投票。記者劉明岩／攝影

國民黨主席選舉今天投票，六名候選人之一的彰化縣前縣長卓伯源，前往田中鎮黨部投票。卓伯源是選舉老將，預估今天黨主席投票率約落在45%至55%之間，換算票數約15萬至18萬票，當選門檻約需8萬票。

彰化縣各投開票所今天上午陸續出現投票人潮，在田中鎮黨部一名黨員持黨證卻未繳黨費，卻進入投票被選務人員勸阻，驚動警方到場，未影響投票秩序；國民黨彰化縣縣黨部主委謝衣鳯上午9時許，穿著水藍色套裝前往溪州投票所投票。

卓伯源由父母陪同，身穿藍色西裝、佩戴國旗小徽章，上午9時50分抵達田中鎮黨部投票，現場支持者熱情歡呼，他說，選前睡得很好，對選情樂觀，也拜託幫他催票。

卓伯源受訪時，提出「改革三支箭」主張，強調當選後將推動「三支箭」，免收黨費吸引百萬黨員回娘家，推動黨務徹底民主化並啟動憲政改革。

在憲政改革方面，卓伯源具體主張實施內閣制，監察委員與司法首長改由民選產生，並將法務部改隸監察院；兩岸關係上，他提出「一個中國、河洛傳承、復興中華」立場，主張在兩岸共享一中前提下，努力將聯合國總部遷至台灣。

卓伯源評估，今天黨主席投票率約落在45%至55%之間，換算票數約15萬至18萬票，當選門檻約需8萬票。彰化縣是關鍵選區，全縣黨員數達3.7萬人，具投票資格者1萬5511人，成為兵家必爭之地。

國民黨彰化黨部主委謝衣鳯今天前往溪州鄉投開票所投票。圖／國民黨彰化縣黨部提供
國民黨彰化黨部主委謝衣鳯今天前往溪州鄉投開票所投票。圖／國民黨彰化縣黨部提供
國民黨主席選舉今天投票，彰化縣田中鎮黨部投開票所上午陸續出現投票人潮，秩序大致和平。記者劉明岩／攝影
國民黨主席選舉今天投票，彰化縣田中鎮黨部投開票所上午陸續出現投票人潮，秩序大致和平。記者劉明岩／攝影

卓伯源 國民黨 黨主席

延伸閱讀

國民黨主席選舉明天投票 11/1召開全代會交接

民調／郝龍斌全民調大贏10百分點 黨員民調反被鄭麗文逆襲

國民黨主席選舉倒數3天 羅智強提與美中等距、卓伯源重申聯合國遷台

盧秀燕與卓伯源嚐小吃 共同為台中美食加持

相關新聞

選國民黨主席 29歲首投族憂不團結再輸…縣市幹部恐陷司法追殺

國民黨主席選舉今天在各地舉行投票。嘉義市民生國中投開票所投票踴躍，有多位坐輪椅90多歲高齡黨員，有名年僅29歲的首投族王...

影／國民黨主席選舉 盧秀燕因他亂入表情曝光

今天是國民黨主席選舉投票日，台中市長盧秀燕今天近中午赴北區邱厝里聯合活動中心投票所投票，投票後對於心情如何、國民黨期許原...

國民黨主席選舉登場 彰化縣前縣長卓伯源射出3支箭推動改革

國民黨主席選舉今天投票，六名候選人之一的彰化縣前縣長卓伯源，前往田中鎮黨部投票。卓伯源是選舉老將，預估今天黨主席投票率約...

籲國民黨主席選後在野對談 林沛祥：無私作戰才能政黨輪替

國民黨主席選舉今天投票，基隆市立委林沛祥前往市黨部投票後受訪表示，「沒有2026的勝利，就不會有2028的總統選舉。」他...

張亞中：黨強大不是口才好、會罵人 是有理念、方向、格局

國民黨主席選舉今投票，候選人張亞中上午已完成投票。張亞中說，若2028年國民黨只想自己怎麼贏，無法感動台灣的民眾，得不到...

朱立倫完成黨主席投票 笑談交棒心情

國民黨主席選舉今登場，現任黨主席朱立倫上午10時到桃園八德投票，會後接受媒體聯訪談到即將交棒，笑說，「心情比較輕鬆」，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。