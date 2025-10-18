國民黨主席選舉登場 彰化縣前縣長卓伯源射出3支箭推動改革

國民黨主席選舉今天投票，六名候選人之一的彰化縣前縣長卓伯源，前往田中鎮黨部投票。卓伯源是選舉老將，預估今天黨主席投票率約落在45%至55%之間，換算票數約15萬至18萬票，當選門檻約需8萬票。

彰化縣各投開票所今天上午陸續出現投票人潮，在田中鎮黨部一名黨員持黨證卻未繳黨費，卻進入投票被選務人員勸阻，驚動警方到場，未影響投票秩序；國民黨彰化縣縣黨部主委謝衣鳯上午9時許，穿著水藍色套裝前往溪州投票所投票。

卓伯源由父母陪同，身穿藍色西裝、佩戴國旗小徽章，上午9時50分抵達田中鎮黨部投票，現場支持者熱情歡呼，他說，選前睡得很好，對選情樂觀，也拜託幫他催票。

卓伯源受訪時，提出「改革三支箭」主張，強調當選後將推動「三支箭」，免收黨費吸引百萬黨員回娘家，推動黨務徹底民主化並啟動憲政改革。

在憲政改革方面，卓伯源具體主張實施內閣制，監察委員與司法首長改由民選產生，並將法務部改隸監察院；兩岸關係上，他提出「一個中國、河洛傳承、復興中華」立場，主張在兩岸共享一中前提下，努力將聯合國總部遷至台灣。