籲國民黨主席選後在野對談 林沛祥：無私作戰才能政黨輪替

國民黨主席選舉今天投票，基隆市立委林沛祥前往市黨部投票後受訪表示，「沒有2026的勝利，就不會有2028的總統選舉。」他希望黨主席之爭結束後，國民黨、民眾黨等在野聯盟坐下來好好聊一聊，對抗荒腔走板的賴清德政府，讓2028政黨輪替。

林沛祥說，希望新任黨主席能夠把這次黨主席選舉造成的紛歧很快彌補、團結起來，針對2026的提名機制和戰略布局，會有很清楚的絡脈和論述，以基隆而言，要讓基隆市長謝國樑連任、議員席次最大化，讓議會和市府可以好好團結為市民做事。

林沛祥表示，國民黨的組織要繼續改革、改造，對未來新世紀國家也好，選戰也好，國民黨的存在不可或缺，但更重要的是要與時俱進，讓更多的年輕一輩為中華民國做更多更好的事情。

被問到2028年國民黨的總統人選有何期許？林沛祥表示，總統人選和黨主席如果不是同一人，戰力可能會受影響，期待重現當年馬英九選總統和吳伯雄當主席的合作無間。

林沛祥表示，他務實地認為，「沒有2026的勝利，就不會有2028的總統選舉。」他希望黨主席之爭一結束之後，大家好好開始，不是只有國民黨，還有民眾黨等在野聯盟，願意對抗荒腔走板的賴清德政府而站出來，大家好好坐下來聊一聊，如何沒有私心，大家一起作戰非常重要，才能政黨輪替。他強調，只有2026的勝利，才有2028的總統大選。