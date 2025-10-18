張亞中：黨強大不是口才好、會罵人 是有理念、方向、格局

國民黨主席選舉今投票，候選人張亞中上午已完成投票。張亞中說，若2028年國民黨只想自己怎麼贏，無法感動台灣的民眾，得不到大家的支持，只有讓台灣民眾知道國民黨有能力為兩岸創造和平，創造了和平，青年人才有未來。一個黨的強大不是口才好、會罵人，是有理念、方向又有格局，以百姓為優先，民心在哪邊，勝利就在哪邊。

張亞中上午前往景美集應廟大禮堂，進行黨主席選舉投票，不少黨員認出他並打招呼。張亞中投完票後，向媒體表示，如果對國際關係、兩岸情勢有點了解，台灣頭上的堰塞湖在短時間內可能會崩掉，希望未來當選的黨主席要牢牢記住，兩岸關係原來是國民黨的強項，且也是國民黨的責任。

張亞中指出，國民黨如果沒有能力，在2028年妥善處理國共間的政治對話，為兩岸頭上的堰塞湖做些引流，國民黨會錯失歷史的機會，不但對不起台灣的老百姓，也很難贏得2028年大選。黨內改革固然重要，為全台灣的老百姓找一個和平的出路，遠比國民黨自己更重要。

張亞中表示，若2028年國民黨只想自己怎麼贏，無法感動台灣的民眾，得不到大家的支持，只有讓台灣民眾知道國民黨有能力為兩岸創造和平，創造了和平，青年人才有未來。

張亞中提到，「選黨主席不是能照顧幾個年輕人，能拉拔幾個年輕人，你能拉拔多少年輕人？要讓台灣幾百萬個年輕人都不必上戰場，都有一片蔚藍、和平的大海，免受低薪之苦，這時年輕人才會知道，國民黨的存在對於年輕人是有幫助的，才會改變對國民黨的好感。你國民黨能給年輕人幾個位子，你告訴我嘛，幾個市議員？幾個立法委員？你們告訴我能有幾個職位，再怎麼算都是有限的。」

張亞中強調，國民黨不要天天想2026年贏、2028年贏，都想自己。這樣國民黨是沒有未來的，要想到全台灣老百姓、年輕人的未來，國民黨才有希望。這是他對國民黨最後的告誡、叮嚀，這是他的肺腑之言。

有在場民眾問對核四看法，張亞中說，核四當然要恢復，台灣沒有能源，哪有什麼經濟，核能電廠已是世界潮流，能延役就盡量延役，台灣需要更多的能源。別天天談到「術」、選戰技巧，以為罵民進黨就能把民進黨罵垮，一個黨的強大不是口才好、會罵人，這沒有用，是有理念、方向又有格局。以百姓為優先，民心在哪邊，勝利就在哪邊。想的都是國民黨贏，格局太小了。