朱立倫完成黨主席投票 笑談交棒心情

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
國民黨主席朱立倫今天上午10時完成黨主席與黨代表投票。記者陳俊智／攝影
國民黨主席選舉今登場，現任黨主席朱立倫上午10時到桃園八德投票，會後接受媒體聯訪談到即將交棒，笑說，「心情比較輕鬆」，但心中也對對能順利交棒充滿感謝，期許國民黨更好更強大。

朱立倫表示，今天是懷抱充滿感恩的心情來投票，感謝所有黨員同志及好朋友不斷地加油鼓勵與支持，讓國民黨能一次一次面對挑戰並克服困難。今天也是展現民主的時候，大家一起為所有的候群人加油，順利選出新的黨主席後，大家一起團結努力 ，讓國民黨更好更強。

朱立倫也說，要交棒了，心情上是比較輕鬆 ，能夠順利交棒，心裡非常感謝。

另外，媒體針對網路昨天流傳一份民調追問朱立倫真實性。他回應，國民黨自從所有候選人登記後，從來沒有做過任何一份內參民調或相關民調，這些傳聞都不是事實 ，希望大家能幫忙澄清。現階段最重要的是，大家順利投票，「我們新任的黨主席帶著黨更強更好」。

媒體也追問朱立倫如何看待台中市長盧秀燕不參選、不表態；朱立倫則說，現在都已經到投票的日子，希望大家能非常平和順利的選出新任黨主席 ，「讓我們國民黨更好更強」。

