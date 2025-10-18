聽新聞
0:00 / 0:00
韓國瑜回雲林投票…想了1分鐘 黨員要他在立法院「卡忍耐」
國民黨主席選舉今天投票，立法院長、雲林女婿韓國瑜今上午和妻子李佳芬、小舅子李明哲議員在雲林完成投票，他花約一分鐘圈選候選人，時間較長，黨務人員推測可能是黨代表參選名單較長，所以多花了一些時間。
韓國瑜一行人於上午10時抵達投票所，吸引大批民眾圍觀與合照，不少支持者熱情喊話關心，表示「院長，在立法院很艱苦厚…...卡忍耐，再過幾年就出頭天了」，大家爭相與他合照，現場氣氛熱絡。
據了解，多數黨員投票僅花費10至20秒即可完成，但韓國瑜圈票時間約一分鐘。黨務人員表示，雲林縣第二選區共有27人角逐全國黨代表，名單較長，院長可能因此多花時間確認。同日上午，也有一名資深黨員投票時間達兩分鐘。
面對媒體追問對國民黨未來藍圖的看法，韓國瑜僅簡短回應「謝謝大家」，隨即與李佳芬離開現場，未多作發言。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言