國民黨主席選舉 黃敏惠：主席扮「桶箍」團結黨回應民意

國民黨主席選舉今天舉行投票，身兼國民黨副主席的嘉義市長黃敏惠上午前往民生國中投票所完成投票後受訪表示，這次主席選舉的候選人無論是親自拜訪、電話或透過朋友連繫，都展現了承擔的意願，而一個政黨的領導者，更應具備「民之所欲，常在我心」的態度，帶領國民黨團結，回應人民的期望。

黃敏惠在受訪時首先讚揚了台灣民主的進步，她指出，尤其在這幾年，民主已成為人民的素養。對於此次國民黨主席選舉，她說：「願意來承擔，都是一個非常好的人才，很好的人才都願意來承擔。」這也代表著大家對黨、對國家、對人民所做的期待，他們（候選人）要做最好的回應。

她進一步提到，在這次激烈的競爭中，樂見每一位候選人能坦誠地談論他們的理念和論述。但她強調，更重要的是要回應民意。她認為，在國家面臨這麼多挑戰和問題的此刻，國民黨作為民主政治中政黨政治的一環，更有責任思考「如何在在這裡面扮演一個角色」。這也是大家所做的期待，希望選出的未來黨主席能夠好好領導。

黃市長表示，投票後應當團結，全力支持未來的領導者。「希望當選者能夠帶領大家團結起來，選舉過後，未來就權力來支持，大家要團結，全力支持。」

她更呼籲未來的黨主席，一切都應以民意為依歸。她憶及過去隨前總統馬英九赴美時，僑胞常提及「民之所欲，常在我心」這句話，她認為這正是無論是政黨領導者或國家領導者，「都應該有的態度。」