全心深耕台南 陳以信今請辭國民黨海外部主任

國民黨主席選舉結果今晚揭曉，國民黨海外部主任陳以信今上午宣布請辭，未來要全心全意深耕台南。

陳以信指出，今天傍晚新任黨主席就會選出來，是誰他不知道，但正因不知道是誰，現在公開辭呈反而最合適，證明他不是因誰當主席而要離開，更不是因為誰當主席而想留下，他要離開海外部主任職位，純粹是因為功成身退，未來要全心全意深耕台南。

陳以信說，去年底他把辭呈傳給黨主席朱立倫時，朱馬上打電話來，要求和他一起把這任做完，當時他不知道朱立倫最後會不連任，但他深知這任最後一年朱也不好找人，尤其海外部業務特殊，一時三刻要找新主任也不容易，所以儘管為難他還是答應再留下，但當時也已下定決心就做到這任完結為止，因此今天就是最適合告別的時候。

陳以信說，海外部主任是他的第三份黨內專職，第一份是2011年接任黨發言人，第二份是2015年接任文傳會副主委兼國際部主任兼發言人，這次是政策會副執行長兼海外部主任。雖然是沒有薪水的義工，但很感謝朱立倫給他這份歷練機會。

陳以信說，海外部遍布全球160多個黨部，這四年間他已儘量出訪各地黨部，足跡遍及美加日英歐泰等地

至少訪問近百海外黨部，但仍有許多黨部未能走到，每次看到海外黨員同志，身在異鄉卻對黨國熱情不減

不僅讓他深深感動，也讓他更覺應在台灣更加奮鬥努力。

陳以信說，其實這四年來海外部資源不比從前，但能在海外黨部自行募集資源下，他不僅完成海外輔選任務，還能配合他所發動的海外輔選捐款，在總統大選時回捐黨中央達千萬元以上，反罷免投票時也回捐近兩百萬元。

陳以信說，行管會主委興奮告訴他，海外捐錢回來在黨內是史無前例的事，他說怎麼沒有？革命建國時就有、抗戰救國時也有，現在國民黨有難，海外黨員當然有錢出錢有力出力，說這話時他為海外同志感到無比驕傲。

陳以信表示，黨職工作他已三進三出，所幸都是「好進好出」，沒有一次是中箭落馬，政治山水有相逢，相信未來總會有第四次為黨服務的機會，希望今天新任黨主席順利選出，也能找到新的海外部主任，他將會是海外部永遠的志工，在此暫時別過後會有期。