快訊

國民黨主席投票熱！ 29歲首投族：憂不團結大選再輸...幹部恐陷司法追殺

影／電視太大聲被鄰居砍？台中霧峰老婦現身喊冤：我沒看電視

MLB／大谷翔平個人秀！6局10K+三響砲 道奇4連勝晉級世界大賽

全心深耕台南 陳以信今請辭國民黨海外部主任

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨前立委陳以信。圖／聯合報系資料照片
國民黨前立委陳以信。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席選舉結果今晚揭曉，國民黨海外部主任陳以信今上午宣布請辭，未來要全心全意深耕台南。

陳以信指出，今天傍晚新任黨主席就會選出來，是誰他不知道，但正因不知道是誰，現在公開辭呈反而最合適，證明他不是因誰當主席而要離開，更不是因為誰當主席而想留下，他要離開海外部主任職位，純粹是因為功成身退，未來要全心全意深耕台南。

陳以信說，去年底他把辭呈傳給黨主席朱立倫時，朱馬上打電話來，要求和他一起把這任做完，當時他不知道朱立倫最後會不連任，但他深知這任最後一年朱也不好找人，尤其海外部業務特殊，一時三刻要找新主任也不容易，所以儘管為難他還是答應再留下，但當時也已下定決心就做到這任完結為止，因此今天就是最適合告別的時候。

陳以信說，海外部主任是他的第三份黨內專職，第一份是2011年接任黨發言人，第二份是2015年接任文傳會副主委兼國際部主任兼發言人，這次是政策會副執行長兼海外部主任。雖然是沒有薪水的義工，但很感謝朱立倫給他這份歷練機會。

陳以信說，海外部遍布全球160多個黨部，這四年間他已儘量出訪各地黨部，足跡遍及美加日英歐泰等地

至少訪問近百海外黨部，但仍有許多黨部未能走到，每次看到海外黨員同志，身在異鄉卻對黨國熱情不減

不僅讓他深深感動，也讓他更覺應在台灣更加奮鬥努力。

陳以信說，其實這四年來海外部資源不比從前，但能在海外黨部自行募集資源下，他不僅完成海外輔選任務，還能配合他所發動的海外輔選捐款，在總統大選時回捐黨中央達千萬元以上，反罷免投票時也回捐近兩百萬元。

陳以信說，行管會主委興奮告訴他，海外捐錢回來在黨內是史無前例的事，他說怎麼沒有？革命建國時就有、抗戰救國時也有，現在國民黨有難，海外黨員當然有錢出錢有力出力，說這話時他為海外同志感到無比驕傲。

陳以信表示，黨職工作他已三進三出，所幸都是「好進好出」，沒有一次是中箭落馬，政治山水有相逢，相信未來總會有第四次為黨服務的機會，希望今天新任黨主席順利選出，也能找到新的海外部主任，他將會是海外部永遠的志工，在此暫時別過後會有期。

陳以信 國民黨 黨主席

延伸閱讀

否認點名盧秀燕 凌濤：放話選黨魁後來又不選 哪來重返執政的氣魄

賴清德國慶宣示加速「台灣之盾」 朱立倫：總統府有責提出整體戰略

朱立倫國慶升旗致詞：不能把中華民國未來交在華府、北京手上

賴清德稱沒台灣就沒中華民國 朱立倫：民進黨把中國2字讓給對岸

相關新聞

國民黨主席選舉投票 郝龍斌：當然是從從容容準備迎接勝利

國民黨黨主席選舉投票，候選人郝龍斌投票，投票前郝龍斌秀出還沒圈選的選票，隨後受訪時表示自己當然是從從容容準備迎接勝利。針...

國主席選舉今登場 羅智強：國民黨要翻新再造

國民黨主席選舉今日登場，候選人羅智強今早8時現身投票，他說自己直到昨晚仍在拉票，做最後衝刺，心情愉快平靜，而這次主席選舉...

點盧秀燕總統最適合人選 謝國樑：國民黨新主席無私精神最重要

國民黨黨主席選舉今天投票，基隆市長謝國樑上午投票後指出，新任黨主席未來如何打贏2026選戰及推出2028總統、副總統人選...

韓國瑜回雲林投票…想了1分鐘 黨員要他在立法院「卡忍耐」

國民黨主席選舉今天投票，立法院長、雲林女婿韓國瑜今上午和妻子李佳芬、小舅子李明哲議員在雲林完成投票，他花約一分鐘圈選候選...

全心深耕台南 陳以信今請辭國民黨海外部主任

國民黨主席選舉結果今晚揭曉，國民黨海外部主任陳以信今上午宣布請辭，未來要全心全意深耕台南。

張亞中：黨強大不是口才好、會罵人 是有理念、方向、格局

國民黨主席選舉今投票，候選人張亞中上午已完成投票。張亞中說，若2028年國民黨只想自己怎麼贏，無法感動台灣的民眾，得不到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。