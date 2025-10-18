快訊

點盧秀燕總統最適合人選 謝國樑：國民黨新主席無私精神最重要

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
國民黨黨主席今天投票，基隆市長謝國樑上午前往投票。記者游明煌／攝影
國民黨黨主席今天投票，基隆市長謝國樑上午前往投票。記者游明煌／攝影

國民黨黨主席選舉今天投票，基隆市長謝國樑上午投票後指出，新任黨主席未來如何打贏2026選戰及推出2028總統、副總統人選是最重要任務，有「無私的精神是最重要的」；謝國樑並點名台中市長盧秀燕是黨內下屆總統最適合的人選。

基隆市國民黨員有1萬3千多人，符合投票資格有6017人，黨部預估投票可能4到5成，今天上午投票踴躍，還有不少拄拐杖、坐輪椅黨員也來投票，除了投黨主席還有黨代表人選。

謝國樑投票前受訪說，這次黨主席選舉過程競爭非常的激烈，投票也十分踴躍，他對新任黨主席有三項期許，第一是這場黨內選舉競爭激烈，希望在選舉結束後，當選的黨主席可以盡他最大的力量將黨內這場紛爭弭平，這是新任黨主席需要的胸襟，而且是責無旁貸的重要使命。

謝國樑表示，第二是新任黨主席未來如何更無私地帶領全黨同志，打贏2026選戰及推出2028總統、副總統人選，有「無私的精神是最重要的」。

第三，謝國樑建議新任黨主席當選後，要固定且持續和所有縣市碰面聚會，討論重要政策，一起開會、討論、共商國事才能把民意和國民黨未來施政方向有共識的落實，很多縣市長在地方上都有民意的反映，「做一個黨主席很需要凝聚所有縣市長的力量，這是國民黨的優勢，不能夠放棄。」

被問及新任黨主席出爐後，對未來國民黨下屆總統人選有何期許？謝國樑回應說，「很清楚，盧秀燕市長是最適合的候選人。」很多黨主席候選人在政見論述上都有提到，如何能夠讓她穩定而且和所有從政同志都能緊密地一步步走向合作、選舉，最後贏得勝選，這是新任黨主席非常重要的工作。

國民黨黨主席今天投票，基隆市長謝國樑上午前往投票。記者游明煌／攝影
國民黨黨主席今天投票，基隆市長謝國樑上午前往投票。記者游明煌／攝影
國民黨黨主席今天投票，基隆市長謝國樑上午前往投票。記者游明煌／攝影
國民黨黨主席今天投票，基隆市長謝國樑上午前往投票。記者游明煌／攝影

