影／國民黨主席激烈投票今早大排長龍 柯志恩：新主席要跟社會對話

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨黨主席選舉空前激烈，高雄市有36處投開票所，黨員人數眾多的岡山、苓雅、三民等地今早都出現長長排隊人龍。黨部主委柯志恩表示，不管誰當選黨主席，過去的競爭就讓它過去，選後是團結的開始；盼新主席領導明年選舉獲得最大勝利，且要把黨的方向確定，特別是要跟社會對話。

2025國民黨主席選舉六搶一，高雄市有投票權的黨員3.7萬人，第22屆全國黨代表高雄市204人參選、應選179人，今早8時起在全市36處投開票所投票。

黨部主委柯志恩在高雄市黨部（第八投開票所）1樓投票，她將黨主席票投入票匭時動作迅速，未刻意停格給媒體捕捉畫面。柯開玩笑說「怕被你們看見我投給誰」。

柯志恩表示，今天投票踴躍，可說是創紀錄，「大家對於黨主席及黨代表選舉有這麼大的熱情非常好，而且天氣也非常好」，黨部會秉持公平公正公開原則把選務工作做好。

柯強調，不管是誰當選黨主席，過去的競爭就讓它過去，這是團結的開始，畢竟大家都在同一艘船上，希望在主席領導下，2026市長、議員及里長選舉都能獲得最大勝利。

柯志恩也提及對下屆黨主席的期待，她表示，新任黨主席最重要是要把黨的方向確定，特別要跟社會對話，畢竟國民黨目前是立法院的最大在野黨，未來如何跟縣市首長及黨團彼此做一個三方面的平台合作，讓大家可以感受到國民黨是一個非常團結，對台灣的民生、民主及福利等議題，都能夠有耳目一新的感覺。

