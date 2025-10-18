國主席選舉今登場 羅智強：國民黨要翻新再造

國民黨主席選舉今日登場，候選人羅智強今早8時現身投票，他說自己直到昨晚仍在拉票，做最後衝刺，心情愉快平靜，而這次主席選舉對接下來不管是2026、2028選戰都至關緊要，要把國民黨翻新再造。

羅智強說，他心情愉快平靜，但晚上都在拉票，因為黨主席選舉跟一般選舉不一樣，投票日還是可以繼續拜票，所以昨天很努力拜票到深夜做最後衝刺。

羅智強表示，他今天帶黨證來投票，這就是最幸運小物，這場主席選舉對接下來不管是2026、2028選戰都至關緊要，把國民黨再一次翻新再造，包括組建新的戰鬥結構，跟民進黨對決打贏選戰非常重要。

羅智強指出，看到投票所蠻多人，黨員出來投票是好事，大家一起來參與，盡量表達黨員的意見，那投票率越高也代表跟黨連結度越高。