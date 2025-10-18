快訊

國主席選舉今登場 羅智強：國民黨要翻新再造

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨主席候選人、立委羅智強。圖／聯合報資料照片
國民黨主席候選人、立委羅智強。圖／聯合報資料照片

國民黨主席選舉今日登場，候選人羅智強今早8時現身投票，他說自己直到昨晚仍在拉票，做最後衝刺，心情愉快平靜，而這次主席選舉對接下來不管是2026、2028選戰都至關緊要，要把國民黨翻新再造。

羅智強說，他心情愉快平靜，但晚上都在拉票，因為黨主席選舉跟一般選舉不一樣，投票日還是可以繼續拜票，所以昨天很努力拜票到深夜做最後衝刺。

羅智強表示，他今天帶黨證來投票，這就是最幸運小物，這場主席選舉對接下來不管是2026、2028選戰都至關緊要，把國民黨再一次翻新再造，包括組建新的戰鬥結構，跟民進黨對決打贏選戰非常重要。

羅智強指出，看到投票所蠻多人，黨員出來投票是好事，大家一起來參與，盡量表達黨員的意見，那投票率越高也代表跟黨連結度越高。

國旗裝投票 鄭麗文：一定帶來最強運氣

國民黨主席選舉結果今晚揭曉。候選人鄭麗文今上午身著國旗裝到中山區投票，她受訪時表示，希望大家今天踴躍投票，象徵國民黨高度...

國民黨主席選舉 鄭麗文穿國旗裝投票

今天是國民黨主席與黨代表選舉投票日，黨主席候選人鄭麗文上午穿著國旗裝前往投票，有前往投票的支持者趁機跟她合照。鄭麗文表示...

影／國民黨主席選舉投票 羅智強前往投票

國民黨主席選舉投票上午登場，這次的黨主席選舉，有投票權黨員約33萬人，投票時間為上午 8 時至下午 4 時，全台將有38...

【總編開箱】如何破除紅色心魔：新任國民黨魁最關鍵的一門課

新任國民黨主席將在18日晚上誕生，這任國民黨黨魁之爭空前激烈，除了參選人數爆炸外，選情更是緊繃，砲火四射。國民黨或非綠陣營要在2028重返執政，藍白合固然被視為勝利方程式，但在尋求外援之餘，國民黨有一個更重要的課題，黨主席要如何帶頭破除紅色心魔，勇敢摘下紅帽子，更攸關能否擴大支持群，讓國民黨真正蛻變重生。

羅智強：團結下架民進黨、賴清德 捍衛中華民國

國民黨主席選舉今天登場，候選人羅智強昨晚回到大安本命區辦選前之夜，同黨立委李彥秀、葉元之、無黨籍立委高金素梅、子弟兵議員及國民黨發言人李明璇現身力挺。羅智強表示，他這次選戰打得很憋屈，因為堅持不動用網軍、不操作棄保、不口出惡言，就算想贏黨主席，但更重要是團結。

