羅智強：團結下架民進黨、賴清德 捍衛中華民國

國民黨主席選舉今天登場，候選人羅智強昨晚回到大安本命區辦選前之夜，同黨立委李彥秀、葉元之、無黨籍立委高金素梅、子弟兵議員及國民黨發言人李明璇現身力挺。羅智強表示，他這次選戰打得很憋屈，因為堅持不動用網軍、不操作棄保、不口出惡言，就算想贏黨主席，但更重要是團結。

羅智強致詞，細數過去經歷，包括前總統馬英九提拔擔任總統府發言人、副秘書長累積國政歷練，後續擔任革命實踐研究院長，培訓國民黨青年世代，選上台北市議員、大安文山區立委，又挺過惡罷，而八月廿三日罷免結束、八月廿五日就宣布參選黨主席，雖然很累但自己還有很多想做的事。

羅智強指出，他從頭到尾堅持不動用網軍、不操作棄保、不口出惡言，就算想贏黨主席，但更重要是團結，呼籲支持者讓他當選國民黨主席，下架民進黨、賴清德總統，捍衛中華民國。

國民黨主席選舉六搶一，候選人張亞中昨天在個人群組中質疑，候選人鄭麗文的宣傳影片背景音樂是他的參選主題曲「國族的中流砥柱」，張亞中批評，這種抄襲方式實在不妥，請即刻下架。不過，鄭麗文辦公室回應，並非本競選辦公室所做。

同樣角逐黨主席的候選人卓伯源、蔡志弘昨天沒有公開行程，卓伯源僅在個人臉書發表一系列政見影片。