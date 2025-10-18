聽新聞
羅智強：團結下架民進黨、賴清德 捍衛中華民國

聯合報／ 記者劉懿萱屈彥辰／台北報導
羅智強昨回到大安本命區辦選前之夜，他表示，想贏黨主席，但更重要是團結。記者曾吉松／攝影
羅智強昨回到大安本命區辦選前之夜，他表示，想贏黨主席，但更重要是團結。記者曾吉松／攝影

國民黨主席選舉今天登場，候選人羅智強昨晚回到大安本命區辦選前之夜，同黨立委李彥秀、葉元之、無黨籍立委高金素梅、子弟兵議員及國民黨發言人李明璇現身力挺。羅智強表示，他這次選戰打得很憋屈，因為堅持不動用網軍、不操作棄保、不口出惡言，就算想贏黨主席，但更重要是團結。

羅智強致詞，細數過去經歷，包括前總統馬英九提拔擔任總統府發言人、副秘書長累積國政歷練，後續擔任革命實踐研究院長，培訓國民黨青年世代，選上台北市議員、大安文山區立委，又挺過惡罷，而八月廿三日罷免結束、八月廿五日就宣布參選黨主席，雖然很累但自己還有很多想做的事。

羅智強指出，他從頭到尾堅持不動用網軍、不操作棄保、不口出惡言，就算想贏黨主席，但更重要是團結，呼籲支持者讓他當選國民黨主席，下架民進黨、賴清德總統，捍衛中華民國

國民黨主席選舉六搶一，候選人張亞中昨天在個人群組中質疑，候選人鄭麗文的宣傳影片背景音樂是他的參選主題曲「國族的中流砥柱」，張亞中批評，這種抄襲方式實在不妥，請即刻下架。不過，鄭麗文辦公室回應，並非本競選辦公室所做。

同樣角逐黨主席的候選人卓伯源、蔡志弘昨天沒有公開行程，卓伯源僅在個人臉書發表一系列政見影片。

羅智強 國民黨 鄭麗文 馬英九 張亞中 賴清德 選前之夜 投票 卓伯源 中華民國

延伸閱讀

所謂藍營內參民調指鄭麗文領先 郝龍斌辦：惡意操作

藍內參民調指鄭麗文領先 國民黨嚴正否認：切勿混淆視聽

「選戰打得憋屈」羅智強回本命區辦選前之夜：想贏但最重要是團結

國民黨主席選舉明投票 候選人羅智強選前之夜活動

相關新聞

藍內參民調指鄭麗文領先 國民黨嚴正否認：切勿混淆視聽

國民黨主席選舉明日投票，根據「上報」報導，有國民黨內參民調指出，候選人鄭麗文取得32.4%支持度，候選人郝龍斌為21.6...

侯友宜等人站台 郝龍斌：我是獅王 帶獅群對付民進黨

國民黨主席選舉今天投票，候選人郝龍斌昨舉辦選前之夜，國民黨二○二四年正副總統候選人新北市長侯友宜、中廣前董事長趙少康與會，重現「侯康造勢」，台中市前市長胡志強、台東縣長饒慶鈴以及多位黨籍立委、議員也合體拉抬郝龍斌選情。郝龍斌強調「讓國民黨偉大，中華民國才能再次偉大」。

馬英九贈「世代接棒」 鄭麗文：九二共識是黨基本路線

國民黨主席選舉今天登場，候選人鄭麗文昨把握最後機會衝刺選情，前往拜會前總統馬英九，獲贈馬英九「世代接棒，同行致遠」墨寶。鄭麗文會後表示，九二共識是國民黨基本路線，在馬英九任內，九二共識基礎上，兩岸交流而有榮景，馬前總統盼緩和兩岸關係，擴大兩岸青年交流。

國民黨今選黨主席…33萬人有投票權 自主黨員成決勝關鍵

國民黨主席選舉今揭曉，決戰前夕，候選人鄭麗文、郝龍斌、羅智強、卓伯源、張亞中和蔡志弘都最後衝刺催票。黨內估計，卅三萬具投票權黨員，若投票率超過五成，過半當選門檻在七萬票左右，勝敗差距可能非常接近，自主黨員成決勝關鍵。

所謂藍營內參民調指鄭麗文領先 郝龍斌辦：惡意操作

國民黨主席選舉明日投票，根據「上報」報導，有國民黨內參民調指出，候選人鄭麗文取得32.4%支持度，候選人郝龍斌為21.6...

