聽新聞
0:00 / 0:00

侯友宜等人站台 郝龍斌：我是獅王 帶獅群對付民進黨

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
郝龍斌（左）昨舉辦選前之夜，新北市長侯友宜（前右）等人出席力挺。記者胡經周／攝影
郝龍斌（左）昨舉辦選前之夜，新北市長侯友宜（前右）等人出席力挺。記者胡經周／攝影

國民黨主席選舉今天投票，候選人郝龍斌昨舉辦選前之夜，國民黨二○二四年正副總統候選人新北市長侯友宜、中廣前董事長趙少康與會，重現「侯康造勢」，台中市前市長胡志強、台東縣長饒慶鈴以及多位黨籍立委、議員也合體拉抬郝龍斌選情。郝龍斌強調「讓國民黨偉大，中華民國才能再次偉大」。

國民黨主席選情激烈，郝龍斌昨上午和青年黨公職同台，強調自己參選初衷無私，很多人對他放心，未來擔任主席，會繼續用無私態度，發揮總教練的功能，把團隊戰力發揮到最大，當所有人的「龍貓主席」。

郝也向黨員喊話，投贏比投爽重要，會贏比會罵重要，要投一個會贏的黨主席，不是投一個會爽的黨主席。國民黨主席不是單打獨鬥，一個戰將對付不了民進黨，獅群才能對付民進黨，他就是獅王。

選前之夜，趙少康、侯友宜、胡志強、饒慶鈴、立委賴士葆、李彥秀、廖偉翔、黃健豪等人替郝龍斌站台。

胡志強說，網軍介入很深，連他挺郝龍斌也被圍剿，被罵「老的頭髮都沒了還挺別人」。他說「要講髮型去找韓國瑜、蘇貞昌」。饒慶鈴表示，一起把心放寬，把事做大，團結就是最好的答案。

趙少康讚郝最有戰鬥力，未來任主席最能跟立院黨團、縣市首長及各地民代溝通，他也以川普為例強調「鬥志強，雖然年紀大，還是年輕人」。

侯友宜說，郝龍斌個性穩定、理性，面對危險勇於承擔，現在國家動盪不安，內憂外患，危機時刻站出來守護台灣，最好的主席就是郝龍斌。

郝龍斌 國民黨 侯友宜 趙少康 胡志強 中華民國 黨主席 青年 李彥秀 黃健豪

延伸閱讀

所謂藍營內參民調指鄭麗文領先 郝龍斌辦：惡意操作

拚黨魁重現2024侯康造勢 郝龍斌：國民黨偉大中華民國才能再次偉大

郝龍斌選前之夜 侯友宜、胡志強、饒慶鈴出席力挺

青年黨公職同台挺 郝龍斌：我最無私 要當大家的龍貓主席

相關新聞

藍內參民調指鄭麗文領先 國民黨嚴正否認：切勿混淆視聽

國民黨主席選舉明日投票，根據「上報」報導，有國民黨內參民調指出，候選人鄭麗文取得32.4%支持度，候選人郝龍斌為21.6...

羅智強：團結下架民進黨、賴清德 捍衛中華民國

國民黨主席選舉今天登場，候選人羅智強昨晚回到大安本命區辦選前之夜，同黨立委李彥秀、葉元之、無黨籍立委高金素梅、子弟兵議員及國民黨發言人李明璇現身力挺。羅智強表示，他這次選戰打得很憋屈，因為堅持不動用網軍、不操作棄保、不口出惡言，就算想贏黨主席，但更重要是團結。

侯友宜等人站台 郝龍斌：我是獅王 帶獅群對付民進黨

國民黨主席選舉今天投票，候選人郝龍斌昨舉辦選前之夜，國民黨二○二四年正副總統候選人新北市長侯友宜、中廣前董事長趙少康與會，重現「侯康造勢」，台中市前市長胡志強、台東縣長饒慶鈴以及多位黨籍立委、議員也合體拉抬郝龍斌選情。郝龍斌強調「讓國民黨偉大，中華民國才能再次偉大」。

馬英九贈「世代接棒」 鄭麗文：九二共識是黨基本路線

國民黨主席選舉今天登場，候選人鄭麗文昨把握最後機會衝刺選情，前往拜會前總統馬英九，獲贈馬英九「世代接棒，同行致遠」墨寶。鄭麗文會後表示，九二共識是國民黨基本路線，在馬英九任內，九二共識基礎上，兩岸交流而有榮景，馬前總統盼緩和兩岸關係，擴大兩岸青年交流。

國民黨今選黨主席…33萬人有投票權 自主黨員成決勝關鍵

國民黨主席選舉今揭曉，決戰前夕，候選人鄭麗文、郝龍斌、羅智強、卓伯源、張亞中和蔡志弘都最後衝刺催票。黨內估計，卅三萬具投票權黨員，若投票率超過五成，過半當選門檻在七萬票左右，勝敗差距可能非常接近，自主黨員成決勝關鍵。

所謂藍營內參民調指鄭麗文領先 郝龍斌辦：惡意操作

國民黨主席選舉明日投票，根據「上報」報導，有國民黨內參民調指出，候選人鄭麗文取得32.4%支持度，候選人郝龍斌為21.6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。