侯友宜等人站台 郝龍斌：我是獅王 帶獅群對付民進黨

國民黨主席選舉今天投票，候選人郝龍斌昨舉辦選前之夜，國民黨二○二四年正副總統候選人新北市長侯友宜、中廣前董事長趙少康與會，重現「侯康造勢」，台中市前市長胡志強、台東縣長饒慶鈴以及多位黨籍立委、議員也合體拉抬郝龍斌選情。郝龍斌強調「讓國民黨偉大，中華民國才能再次偉大」。

國民黨主席選情激烈，郝龍斌昨上午和青年黨公職同台，強調自己參選初衷無私，很多人對他放心，未來擔任主席，會繼續用無私態度，發揮總教練的功能，把團隊戰力發揮到最大，當所有人的「龍貓主席」。

郝也向黨員喊話，投贏比投爽重要，會贏比會罵重要，要投一個會贏的黨主席，不是投一個會爽的黨主席。國民黨主席不是單打獨鬥，一個戰將對付不了民進黨，獅群才能對付民進黨，他就是獅王。

選前之夜，趙少康、侯友宜、胡志強、饒慶鈴、立委賴士葆、李彥秀、廖偉翔、黃健豪等人替郝龍斌站台。

胡志強說，網軍介入很深，連他挺郝龍斌也被圍剿，被罵「老的頭髮都沒了還挺別人」。他說「要講髮型去找韓國瑜、蘇貞昌」。饒慶鈴表示，一起把心放寬，把事做大，團結就是最好的答案。

趙少康讚郝最有戰鬥力，未來任主席最能跟立院黨團、縣市首長及各地民代溝通，他也以川普為例強調「鬥志強，雖然年紀大，還是年輕人」。

侯友宜說，郝龍斌個性穩定、理性，面對危險勇於承擔，現在國家動盪不安，內憂外患，危機時刻站出來守護台灣，最好的主席就是郝龍斌。