國民黨今選黨主席…33萬人有投票權 自主黨員成決勝關鍵

國民黨主席選舉今揭曉，決戰前夕，候選人鄭麗文、郝龍斌、羅智強、卓伯源、張亞中和蔡志弘都最後衝刺催票。黨內估計，卅三萬具投票權黨員，若投票率超過五成，過半當選門檻在七萬票左右，勝敗差距可能非常接近，自主黨員成決勝關鍵。

黨主席選戰倒數，郝龍斌、鄭麗文、羅智強最後都打出「萬安牌」、「金平牌」、「英九牌」，拜會黨內明日之星及大老固票搶票，選情緊繃，砲火四射，黨內也對選後的整合感到憂慮。

國民黨主席由黨員直選至今，曾在二○一七年的換屆主席選舉，因爆發大量人頭黨員爭議，當時黨主席洪秀柱即使競選連任，仍史無前例公布當年有投票權的黨員詳細人數及完整黨員組成結構。這次黨魁選舉，黨中央未正式公布官方版選舉人數，根據候選人陣營取得的選舉人名冊，估計主席選舉有投票權的黨員總人數約是卅三萬人，其中約一萬三千人是海外黨員。

今年黨主席選舉卅三萬選舉人中，免繳黨員和有繳黨員的黨員比，可能從二○一七年的一比一，擴大差距到七比三，原黃復興或軍系黨員估計十七萬人，另外，補繳黨費增加的黨員數估計近八千人。

從黨員結構推估，六十歲以上具投票權的黨員及黃復興與軍系黨員仍是最大宗，且比率更甚八年前，軍系鐵票更是兵家必爭，但朱立倫推動國民黨組改將黃復興撤牌後，其組織影響力已不能與同日而語，軍系這次分裂，「建制派」從政黨員表態支持郝龍斌，標榜穩妥過渡到盧秀燕時代；支持鄭麗文者普遍存在基層，反映長期不滿藍營大宅門的聲音，這股挺鄭勢力的積極度，明顯高於挺郝勢力。

黨主席選情空前緊繃，當軍系分裂，地方派系也各自站隊，不受派系或組織制約的自主黨員，將是決勝關鍵，更是羅智強、卓伯源、張亞中和蔡志弘的搶攻重點。

黨魁之戰勝負今揭曉，國民黨也將迎來新變局。