國民黨今選黨主席…33萬人有投票權 自主黨員成決勝關鍵

聯合報／ 記者王寓中／台北報導
國民黨主席選舉今天投票，圖為日前六位候選人同台辯論。 圖／聯合報系資料照片
國民黨主席選舉今揭曉，決戰前夕，候選人鄭麗文郝龍斌羅智強、卓伯源、張亞中和蔡志弘都最後衝刺催票。黨內估計，卅三萬具投票權黨員，若投票率超過五成，過半當選門檻在七萬票左右，勝敗差距可能非常接近，自主黨員成決勝關鍵。

黨主席選戰倒數，郝龍斌、鄭麗文、羅智強最後都打出「萬安牌」、「金平牌」、「英九牌」，拜會黨內明日之星及大老固票搶票，選情緊繃，砲火四射，黨內也對選後的整合感到憂慮。

國民黨主席由黨員直選至今，曾在二○一七年的換屆主席選舉，因爆發大量人頭黨員爭議，當時黨主席洪秀柱即使競選連任，仍史無前例公布當年有投票權的黨員詳細人數及完整黨員組成結構。這次黨魁選舉，黨中央未正式公布官方版選舉人數，根據候選人陣營取得的選舉人名冊，估計主席選舉有投票權的黨員總人數約是卅三萬人，其中約一萬三千人是海外黨員。

今年黨主席選舉卅三萬選舉人中，免繳黨員和有繳黨員的黨員比，可能從二○一七年的一比一，擴大差距到七比三，原黃復興或軍系黨員估計十七萬人，另外，補繳黨費增加的黨員數估計近八千人。

從黨員結構推估，六十歲以上具投票權的黨員及黃復興與軍系黨員仍是最大宗，且比率更甚八年前，軍系鐵票更是兵家必爭，但朱立倫推動國民黨組改將黃復興撤牌後，其組織影響力已不能與同日而語，軍系這次分裂，「建制派」從政黨員表態支持郝龍斌，標榜穩妥過渡到盧秀燕時代；支持鄭麗文者普遍存在基層，反映長期不滿藍營大宅門的聲音，這股挺鄭勢力的積極度，明顯高於挺郝勢力。

黨主席選情空前緊繃，當軍系分裂，地方派系也各自站隊，不受派系或組織制約的自主黨員，將是決勝關鍵，更是羅智強、卓伯源、張亞中和蔡志弘的搶攻重點。

黨魁之戰勝負今揭曉，國民黨也將迎來新變局。

國民黨 黨主席 投票 鄭麗文 郝龍斌 黃復興 朱立倫 洪秀柱 盧秀燕 羅智強

國民黨主席選舉明日投票，根據「上報」報導，有國民黨內參民調指出，候選人鄭麗文取得32.4%支持度，候選人郝龍斌為21.6...

羅智強：團結下架民進黨、賴清德 捍衛中華民國

國民黨主席選舉今天登場，候選人羅智強昨晚回到大安本命區辦選前之夜，同黨立委李彥秀、葉元之、無黨籍立委高金素梅、子弟兵議員及國民黨發言人李明璇現身力挺。羅智強表示，他這次選戰打得很憋屈，因為堅持不動用網軍、不操作棄保、不口出惡言，就算想贏黨主席，但更重要是團結。

侯友宜等人站台 郝龍斌：我是獅王 帶獅群對付民進黨

國民黨主席選舉今天投票，候選人郝龍斌昨舉辦選前之夜，國民黨二○二四年正副總統候選人新北市長侯友宜、中廣前董事長趙少康與會，重現「侯康造勢」，台中市前市長胡志強、台東縣長饒慶鈴以及多位黨籍立委、議員也合體拉抬郝龍斌選情。郝龍斌強調「讓國民黨偉大，中華民國才能再次偉大」。

馬英九贈「世代接棒」 鄭麗文：九二共識是黨基本路線

國民黨主席選舉今天登場，候選人鄭麗文昨把握最後機會衝刺選情，前往拜會前總統馬英九，獲贈馬英九「世代接棒，同行致遠」墨寶。鄭麗文會後表示，九二共識是國民黨基本路線，在馬英九任內，九二共識基礎上，兩岸交流而有榮景，馬前總統盼緩和兩岸關係，擴大兩岸青年交流。

