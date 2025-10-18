聽新聞
馬英九贈「世代接棒」 鄭麗文：九二共識是黨基本路線
國民黨主席選舉今天登場，候選人鄭麗文昨把握最後機會衝刺選情，前往拜會前總統馬英九，獲贈馬英九「世代接棒，同行致遠」墨寶。鄭麗文會後表示，九二共識是國民黨基本路線，在馬英九任內，九二共識基礎上，兩岸交流而有榮景，馬前總統盼緩和兩岸關係，擴大兩岸青年交流。
馬英九基金會執行長蕭旭岑說，馬英九勉勵鄭麗文有機會當選，全力推動兩岸青年交流，恢復兩岸民間往來互信，向民眾證明只有國民黨能帶來兩岸和平。對馬來講，所有候選人都是寶貴同志，在黨艱困時出來選主席，為黨犧牲，都給予鼓勵肯定。
鄭麗文也回應「黨意可能凌駕民意」的質疑，她表示，黨意不可能凌駕民意，國民黨永遠把民意當最重要的依歸，國民黨是為人民服務的黨。
媒體問，九二共識是否為國民黨基本路線？鄭麗文說「是的」。民進黨執政後兩岸關係跌冰點，馬英九盼在九二共識基礎上緩和兩岸關係，擴大交流，兩岸和平，年輕人才有未來。
一名北市民代坦言，憂心鄭麗文的兩岸路線，不知道是真的強調九二共識，還是為贏黨主席選舉而說，以後可能會再調整，讓未來要選舉的人很難解釋，且如若鄭成為「強勢黨主席」，恐讓其令不出中央。
但有藍委表示，鄭的兩岸路線就是馬英九路線，以九二共識為基礎進行兩岸交流，不能因民進黨扭曲，國民黨也跟著害怕，把話講清楚較重要。
