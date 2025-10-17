所謂藍營內參民調指鄭麗文領先 郝龍斌辦：惡意操作

國民黨主席選舉明日投票，根據「上報」報導，有國民黨內參民調指出，候選人鄭麗文取得32.4%支持度，候選人郝龍斌為21.6%，候選人羅智強為11.7%。此民調今晚被國民黨中央嚴正否認。郝龍斌辦公室呼籲黨員，應該勇敢站出來，投下神聖一票，用黨員票駁斥惡意操作民調。

據上報報導，有所謂藍營內參民調結果顯示，鄭麗文取得32.4%支持度，郝龍斌為21.6%，羅智強為11.7%；扣除未表態選擇立場的採樣後，鄭為47.8%支持度，郝為31.9%、羅為17.3%。該民調也顯示，近5成受調查民眾並不清楚郝日前指控「境外網軍」攻擊一事，並有高達8成藍軍表示，不會改變既定支持的黨魁候選人。

該民調為艾普羅民調公司於10月14、15日電話訪問1091人，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0百分點。資料處理部分，依所屬縣市黨部比例（名冊人數）進行檢定，調查資料比例符合母體，不需加權。

針對上述民調，郝龍斌辦公室回應指出，唯一的民調，就是黨員投票。郝龍斌辦公室嚴正指出，這樣不具名的內參民調，沒有委託者、母數不明的操作民調，唯一的目的就是干擾黨員投票，不具參考意義。

郝龍斌辦公室強調，期望所有關心國民黨發展，關乎中華民國未來，期望國民黨與主流民意結合的黨員，都應該勇敢站出來，投下神聖的一票，用黨員票駁斥惡意的操作民調。