藍內參民調指鄭麗文領先 國民黨嚴正否認：切勿混淆視聽

國民黨主席選舉明日投票，根據「上報」報導，有國民黨內參民調指出，候選人鄭麗文取得32.4%支持度，候選人郝龍斌為21.6%，候選人羅智強為11.7%。國民黨今晚否認，主席選舉從未有所謂「黨中央內參民調」，切勿混淆視聽，國民黨秉持公平公正原則辦好選務。

根據上報報導，據藍營內參民調結果顯示，鄭麗文取得32.4%支持度，郝龍斌為21.6%，羅智強為11.7%；扣除未表態選擇立場的採樣後，鄭為47.8%支持度，郝為31.9%、羅為17.3%。該民調也顯示，近5成受調查民眾並不清楚郝日前指控「境外網軍」攻擊一事，並有高達8成藍軍表示，不會改變既定支持的黨魁候選人。

該民調為艾普羅民調公司於10月14、15日電話訪問1091人，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0百分點。資料處理部分，依所屬縣市黨部比例（名冊人數）進行檢定，調查資料比例符合母體，不需加權。

不過針對上述民調，國民黨表示，黨中央鄭重澄清黨內並未做任何內參民調，黨中央自黨主席選舉登記截止至今，從未執行委託任何民調。

國民黨強調，國民黨中央一向秉持中立、公正、公開、透明的原則辦理黨內選舉，相關作業均依法依黨章進行，並經選舉督導機制嚴格監督。切勿以任何假借「內參」名義、意圖影響選情或誤導輿論的行為，破壞黨內民主程序。