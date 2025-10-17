「選戰打得憋屈」羅智強回本命區辦選前之夜：想贏但最重要是團結
國民黨主席改選明日登場，候選人羅智強回到大安本命區辦選前之夜，同黨立委李彥秀、葉元之、無黨籍立委高金素梅、子弟兵議員及國民黨發言人李明璇現身力挺。羅智強說，他這次選戰打得很憋屈，因為堅持不動用網軍、不操作棄保、不口出惡言，就算想贏黨主席，但更重要是團結。
羅智強致詞，細數過去經歷，從工人家庭出身，因為想投入政治加入國民黨。前總統馬英九提拔擔任總統府發言人、副秘書長累積國政歷練，後續擔任革命實踐研究院長，培訓國民黨青年世代，並選上台北市議員、大安文山區立委，又挺過惡罷。
羅智強說，今晚選前之夜選擇回到大安區，是因為大安區是他的根本，當初8月23日罷免結束、8月25日就宣布參選黨主席，雖然很累但自己還有很多想做的事，這些年衝鋒陷陣、走進街頭、徒步環島、街頭演講等，也在網路上不斷推陳出新，包括經營臉書、開線上政治影音及進入抖音平台。
「這次打得真的很憋屈」羅智強指出，從頭到尾堅持不動用網軍、不操作棄保、不口出惡言，為什麼堅持不做，是因為就算想贏黨主席，但更重要是團結，且自己沒有在黨內廝殺，那誰更能團結大家？呼籲支持者讓他當選黨主席，下架民進黨、賴清德總統，捍衛中華民國。
