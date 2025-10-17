拚黨魁重現2024侯康造勢 郝龍斌：國民黨偉大中華民國才能再次偉大

國民黨主席選舉明日投票，候選人郝龍斌今晚舉行選前之夜，與曾共同參選2024正副總統的新北市長侯友宜、中廣前董事長趙少康同台造勢衝票。郝龍斌說，讓國民黨偉大，中華民國才能再次偉大。

郝龍斌今下午在臉書表示，拜託大家集中選票，支持4號郝龍斌。而郝龍斌今晚7時在台北市私立新民高中舉行「出席挺好！讓國民黨再次偉大選前之夜」，邀請台中市前市長胡志強、趙少康、侯友宜、台東縣長饒慶鈴、國民黨立委賴士葆、李彥秀、廖偉翔、黃健豪等人站台。台北市議員鍾沛君、柳采葳擔任主持人。多位國民黨台北市議員也來到現場表示支持。

胡志強助講表示，網軍活動這麼厲害，網軍介入很深，連他挺郝龍斌也被圍剿，被罵「老的頭髮都沒了還挺別人」。他直言，「要講髮型去找韓國瑜、蘇貞昌」。

黃健豪表示，國民黨需要有經驗的黨主席，不是伶牙俐齒、很會講話就是好的黨主席，是要提供大家有舞台發揮，國民黨在立法院、地方縣市從少數變多數，期待這樣成績能繼續守下，這屆主席最重要就是2026，2028贏回執政權。

饒慶鈴用切換不同舉牌方式，搭配音樂，表示支持郝龍斌。她說，一起把心放寬，把事做大，團結就是最好的答案。

趙少康說，郝龍斌最有戰鬥力，民進黨有四大天王，一個是謝長廷，另一個是蘇貞昌。郝龍斌第一次選台北市長，對手是謝長廷，大贏17萬票；郝龍斌連任，對手是蘇貞昌，贏17萬票。其他人有這樣的戰績嗎？郝龍斌戰績輝煌，台北市長任內做了很多事情，像是開創雙城論壇、爭取世大運等。且昨日有60位郝龍斌任北市長時的政務官連署支持，有部屬告郝龍斌嗎，很多都挺。

趙少康也指郝龍斌未來任主席，最能跟國民黨立院黨團、縣市首長以及各地民代溝通，他也舉美國總統川普為例，雖然年紀大仍有作為。他說，「鬥志強，雖然年紀大，還是年輕人！」

侯友宜說，郝龍斌個性穩定、理性，面對危險，勇於承擔，現在的國家動盪不安，內憂外患，危機時刻站出來捍衛國家，守護台灣，最好的主席就是郝龍斌。他說他從基層刑警當到警政署長，知道團隊永遠最重要，他讚郝個性能包容所有意見，扛起所有責任，不管成功、失敗都願意負責，而郝的資歷、經歷也足夠擔任黨主席。

在侯友宜說完後，趙少康補充，表示應該謝謝侯友宜，2024大選帶領國民黨衝鋒陷陣，否則不會有52席藍委。

郝龍斌表示，這是他打過最辛苦的選戰，國民黨一個月有1000到1500萬的財務缺口，很多人來勸他，他要勸進者具體保證，財務上全力協助，而胡志強保證負責台中部分。他在想他是否能勝任，他覺得自己可以勝任，但太太反對，他的父親臨終前跟他說，他的父親一生只做三件事，反對台獨，捍衛中華民國，發揚黃埔精神，作為郝家子弟，中華民國有難要挺身而出。他不求任何名位，只有一個願望，要中華民國好，要國民黨好。

郝龍斌強調，黨主席要有條件，要有領導力、協調力、團結整個黨，要有執行力打勝仗。要讓民進黨怕，大罷免大失敗就是好例子，沈伯洋、王義川都不爽，柯建銘差點連民進黨團總召都沒有，要讓民進黨怕就是要在選舉打敗他們，當黨主席要會贏而不是會罵。

郝龍斌重申選戰戰略「顧北、穩中、強南」，南二都拿下一都，拿不下就辭職負責，2026就決戰南台灣，底定2028；用最大誠意結合民眾黨，兩個黨只出一組候選人，2028下架民進黨，讓國民黨重返執政，讓國民黨再次偉大。國民黨偉大，中華民國才能再次偉大。