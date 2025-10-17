快訊

金鐘60／大S驟逝8個月…小S突缺席星光大道 全網哭：太可惜

毛孩家庭來看！伊萊克斯推「寵物抗敏空氣清淨機」 輕鬆捕捉浮毛、降低過敏原

捨棄名校學位！科技業新秀改讀社區學院 理由曝光讓眾人跌破眼鏡

鄭麗文辦二度發函國民黨中央 聲請警力維持投開票秩序

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席選舉明投票，候選人鄭麗文辦公室曾於10月9日發函給國民黨中央委員會，副本給中央選舉監察委員會、考紀會，請中央黨部函請內政部警政署，並指⽰各縣市黨部向當地警察機關聲請警⼒，以維護國民黨114年10月18日辦理黨主席暨全國黨代表選舉投開票所秩序。又於10月15日發函，檢舉中央及地⽅黨部違反主席選舉中立原則。記者曾吉松／攝影
國民黨主席選舉明投票，候選人鄭麗文辦公室曾於10月9日發函給國民黨中央委員會，副本給中央選舉監察委員會、考紀會，請中央黨部函請內政部警政署，並指⽰各縣市黨部向當地警察機關聲請警⼒，以維護國民黨114年10月18日辦理黨主席暨全國黨代表選舉投開票所秩序。又於10月15日發函，檢舉中央及地⽅黨部違反主席選舉中立原則。記者曾吉松／攝影

國民黨主席選舉明投票，候選人鄭麗文辦公室曾於10月9日發函給國民黨中央委員會，副本給中央選舉監察委員會、考紀會，請中央黨部函請內政部警政署，並指⽰各縣市黨部向當地警察機關聲請警⼒，以維護國民黨114年10月18日辦理黨主席暨全國黨代表選舉投開票所秩序。又於10月15日發函，檢舉中央及地⽅黨部違反主席選舉中立原則。

國民黨主席選戰激烈，各地投開票所的投開票程序、秩序等為各候選人陣營關注。鄭麗文競選辦公室曾在10月9日發函給國民黨中央委員會，副本給中央選舉監察委員會、考紀會，請中央黨部函請內政部警政署，並指⽰各縣市黨部向當地警察機關聲請警⼒，以維護國民黨114年10月18日辦理黨主席暨全國黨代表選舉投開票所秩序。

公文寫道， 國民黨於114年10⽉18⽇上午8時起，於全國383處投開票所辦理黨主席暨全國黨代表選舉。依據「政黨法」第33條規定，政黨負責⼈與選任幹部之選舉係受法律保障，應確保投開票秩序與⼈身安全。是⽇各投開票所屬性類同集會活動，且「據多⽅情資研判，部分地區可能出現滋擾或⼲擾投開票秩序情事」，為維護選舉之公正與安全，請中央黨部主動函請內政部警政署協調派遣必要警⼒，並請各縣市黨部同步向當地警察機關提出聲請，以資配合。

鄭麗文競選辦公室又於10月15日，發函國民黨中央委員會，副本給中央選舉監察委員會、考紀會，檢舉中央及地⽅黨部違反主席選舉中立原則，並請即刻糾正及加強監督選務公正。

公文寫道，依據「中國國民黨主席選舉作業細則」第20條規定：「黨主席選舉之選務⾏政⼯作由中央委員會組織發展委員會統籌負責，各投票區之選務⾏政⼯作由各直轄市、縣市黨部負責，並以各該黨部主任委員為負責⼈。選務⼯作⼈員應秉持公正、超然⽴場及守法、守時、守份之精神執⾏職務。 」

該公文續指，近⽇於多場黨員及幹部活動中，中央黨部秘書長⿈健庭先⽣、桃園市黨部主委⿈敏恭先⽣等⼈，於公開場合以「事事如意」等語暗⽰⽀持第四號候選⼈，已嚴重違反選務中⽴原則，影響黨員觀感，損及選舉公正形象。

該公文再指，為維護114年黨主席選舉之公信與公正，特檢舉並提出以下具體建議。一是中央黨部應即發布指令，要求各級黨部主委及選務⼈員嚴守⾏政中⽴，不得以任何形式公開⽀持特定候選⼈。二是組織發展委員會應統⼀訂定並公告選務中⽴⾏為準則，並設⽴監督及申訴專線，以便黨員檢舉違規情事。三是各投票所應全程設置錄⾳、錄影設備，確保選務過程公開透明，防⽌爭議發⽣。四是對於違反中⽴原則者，應依黨紀從嚴議處，以昭公信。

國民黨 鄭麗文

延伸閱讀

拜會馬英九 鄭麗文：九二共識為國民黨基本路線

鄭麗文拜會馬英九獲提字鼓勵

全民調贏、黨員民調輸 郝龍斌：選黨主席不是選爽 是選會贏的

民調／郝龍斌全民調大贏10百分點 黨員民調反被鄭麗文逆襲

相關新聞

鄭麗文辦二度發函國民黨中央 聲請警力維持投開票秩序

國民黨主席選舉明投票，候選人鄭麗文辦公室曾於10月9日發函給國民黨中央委員會，副本給中央選舉監察委員會、考紀會，請中央黨...

拜會馬英九 鄭麗文：九二共識為國民黨基本路線

國民黨主席選舉明日投票，候選人鄭麗文今拜會前總統馬英九。拜會後，媒體問到「九二共識」是否為基本路線，鄭麗文表示「是的」，...

國民黨主席與黨代表改選 竹市8370名黨員明投票

國民黨主席及黨代表選舉明天登場，新竹市為藍白合示範區，改革派候選人鄭麗文、羅智強都特別前後來與黨員座談拜票。國民黨竹市黨...

青年黨公職同台挺 郝龍斌：我最無私 要當大家的龍貓主席

國民黨主席選舉明日投票，候選人郝龍斌今與青年黨公職同台，舉行「郝好相挺—青年公職力挺記者會」。他強調自己參選初衷無私，很...

全民調贏、黨員民調輸 郝龍斌：選黨主席不是選爽 是選會贏的

國民黨主席選舉明日投票，有最新民調指，倘是全民調，候選人郝龍斌領先候選人鄭麗文；倘是黨員民調，則是鄭麗文領先郝龍斌。郝龍...

呼應郝龍斌 李文忠：面對北京挑戰 「大陸不武」可成台灣主流民意

國民黨主席選舉最後倒數階段，退輔會前副主委李文忠今表示，中共介選疑雲備受矚目，預示中共統戰無所不用其極。他指出，國民黨主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。