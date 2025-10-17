國民黨主席選舉明天投票 11/1召開全代會交接

國民黨主席選舉明天投開票，此次共有6人登記參選，分別為張亞中、蔡志弘、羅智強、郝龍斌、鄭麗文及卓伯源，選舉人數33萬餘人。國民黨將於11月1日召開全代會，進行黨主席交接。

國民黨主席選舉明天將進行投開票，此次共有6人參選，分別是1號孫文學校總校長張亞中、2號前國大代表蔡志弘、3號國民黨立委羅智強、4號前台北市長郝龍斌、5號前立委鄭麗文、6號前彰化縣長卓伯源。

國民黨明天將在全台設置383個投開票所，投票時間為上午8時至下午4時，隨後進行開票作業。國民黨組發會主委許宇甄日前表示，都會在投票所現場開票、記票，再輸入系統，彙整到國民黨中央進行即時報票，並公布最後的當選名單及票數，讓大家知道最後的選舉結果。

根據國民黨規劃，明天黨主席選舉結果出爐後，將於21日公告黨主席當選名單，並於22日將黨主席選舉結果陳報中常會核備，並於11月1日召開全國代表大會，進行新舊任黨主席交接。

有關投票人數，國民黨日前指出，至9月10日黨費繳納截止日，選舉人數為33萬1410人，其中65歲以上黨員逾22萬人。相較於4年前黨主席選舉選舉人數共計37萬711人，減少4萬餘人。

黨內人士表示，自2001年黨主席改為黨員直選後，按過往黨主席選舉皆維持5成的投票率，以及現任黨主席朱立倫在2021年黨主席選舉中，以45.78%的得票率當選推算，雖然此次黨主席選舉候選人數較多，估計要跨過4成得票率才能勝出。