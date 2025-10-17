快訊

阿兵哥新台馬輪偷鞋留精「沒性騷」依竊盜、毀損函辦 被害女：太離譜

自駕驚魂！台男日本撞「黑熊」車子毀損 親曝過程：保險很重要

遏止濫訴／教育部要學校「先過濾」 校長批：燙手山芋

拜會馬英九 鄭麗文：九二共識為國民黨基本路線

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席參選人鄭麗文（右）今上午前往內湖拜訪前總統馬英九，請益黨主席選舉意見，獲得馬英九題字「世代接棒、同行致遠」鼓勵。圖／鄭麗文提供
國民黨主席參選人鄭麗文（右）今上午前往內湖拜訪前總統馬英九，請益黨主席選舉意見，獲得馬英九題字「世代接棒、同行致遠」鼓勵。圖／鄭麗文提供

國民黨主席選舉明日投票，候選人鄭麗文今拜會前總統馬英九。拜會後，媒體問到「九二共識」是否為基本路線，鄭麗文表示「是的」，馬英九總統任內就是因為在九二共識基礎上，兩岸交流而有榮景，馬英九希望在九二共識基礎上，緩和兩岸關係，擴大兩岸青年交流。

鄭麗文今拜會馬英九，對比候選人郝龍斌、羅智強低調拜會，她說，今天就是正常的行程，昨天拜訪前主席洪秀柱也有發採訪通知。今天是選前最後一天，老長官非常關心選舉，也關心她的選情，她今天特別來向馬英九報告、請益，也希望聽到馬英九有沒有什麼特別指示，選舉希望順利圓滿，展現國民黨團結的氣勢。

對於馬英九曾跟郝龍斌提到「我這邊不用擔心」，鄭麗文表示，大家都很了解馬英九的為人，一向都重視黨的團結，以總統跟主席的高度，馬英九一定是對每個候選人都給予鼓勵跟支持，她今天就是特別來向馬英九報告、報到。

台灣民意基金會今公布最新民調，倘是全民調，候選人郝龍斌領先候選人鄭麗文；倘是黨員民調，則是鄭麗文領先郝龍斌。媒體關注是否出現黨意凌駕民意的情況？鄭麗文表示，黨意不可能凌駕民意，國民黨一定永遠把民意當作最重要的依歸，國民黨是為人民服務的黨，民調沒有排綠，但對所有民調都虛懷若谷，當作參考，最後一天希望全力努力，同時希望明天所有黨員都能踴躍出來投票。

關於有黨員仍未收到投票通知、是否派監票員等，鄭麗文表示，在完成登記後，黨中央就有請候選人派監票員，希望在所有的投開票所，都派監票員，希望這次的選舉務必公正公開，選舉的過程直到今天，有很多黨員反映各種黨員焦慮的問題，希望明天所有的投開票所都能秉持著中立公開的精神，辦一場讓全台灣人民都覺得符合民主風範、成功的黨主席選舉。

在拜會後，鄭麗文表示，馬英九非常關心選舉狀況，對她關心鼓勵，也向她當選主席後，要推動兩岸青年交流，這對兩岸和平至關重要，因為在年輕就學時刻，友誼最純粹，對於兩岸和平重要。馬英九對台灣非常有信心，大陸年輕人來到台灣一定會愛上台灣。當選黨主席後，國民黨秉持九二共識，反對台獨，擴大兩岸交流。

鄭麗文表示，在賴清德總統手下，兩岸兵凶戰危，種種錯誤歷史論述，對國家定位錯誤，讓馬英九非常痛心，希望國民黨擔負起重責大任。她向媒體展示馬英九致贈墨寶，表示這是給她的鼓勵，希望「世代交棒，同行致遠」，展現新活力，所有國民黨同志並肩同行，任重道遠，如同馬英九期待，開啟兩岸榮景。

媒體問到，九二共識是否成為基本路線？鄭麗文表示「是的」，馬英九總統任內就是因為在九二共識基礎上，兩岸交流而有榮景，中華民國國際空間有重大突破跟參與，民進黨執政後，兩岸關係跌到冰點，馬英九希望在九二共識基礎上，緩和兩岸關係，和平交流，對未來重要，擴大兩岸青年交流，兩岸和平，年輕人才有未來。

馬英九基金會執行長蕭旭岑也說，大家都是同志，手心手背都是肉，馬英九希望不論誰當選都要團結，也勉勵鄭麗文有機會當選，全力推動兩岸青年交流，恢復兩岸民間往來跟互信，國民黨能夠向民眾證明，只有國民黨能帶來兩岸和平。至於郝龍斌曾提到馬英九說「我這邊不用擔心」，蕭表示，對馬英九來講，所有候選人都是寶貴同志，在黨艱困時出來選主席，為黨犧牲奉獻，都給予鼓勵肯定。

國民黨主席參選人鄭麗文（右）今上午前往內湖拜訪前總統馬英九，請益黨主席選舉意見，獲得馬英九題字「世代接棒、同行致遠」鼓勵，與馬英九基金會執行長蕭旭岑（左）展示。記者曾吉松／攝影
國民黨主席參選人鄭麗文（右）今上午前往內湖拜訪前總統馬英九，請益黨主席選舉意見，獲得馬英九題字「世代接棒、同行致遠」鼓勵，與馬英九基金會執行長蕭旭岑（左）展示。記者曾吉松／攝影

馬英九基金會 鄭麗文

延伸閱讀

鄭麗文拜會馬英九獲提字鼓勵

全民調贏、黨員民調輸 郝龍斌：選黨主席不是選爽 是選會贏的

民調／郝龍斌全民調大贏10百分點 黨員民調反被鄭麗文逆襲

笑稱國民黨主席選舉「熱鬧過頭」 鄭麗文：殺過頭的同志快回來

相關新聞

否認點名盧秀燕 凌濤：放話選黨魁後來又不選 哪來重返執政的氣魄

國民黨主席選舉明日投票，候選人都強調願當2028造王者。國政基金會副執行長凌濤今表示，黨主席候選人必須先說沒有要選202...

民調／郝龍斌全民調大贏10百分點 黨員民調反被鄭麗文逆襲

國民黨主席選舉明天投票，台灣民意基金會今天公布最新民調，若採用全國性民調，郝龍斌獲得24.2%、鄭麗文14.1%，郝龍斌...

拜會馬英九 鄭麗文：九二共識為國民黨基本路線

國民黨主席選舉明日投票，候選人鄭麗文今拜會前總統馬英九。拜會後，媒體問到「九二共識」是否為基本路線，鄭麗文表示「是的」，...

國民黨主席與黨代表改選 竹市8370名黨員明投票

國民黨主席及黨代表選舉明天登場，新竹市為藍白合示範區，改革派候選人鄭麗文、羅智強都特別前後來與黨員座談拜票。國民黨竹市黨...

青年黨公職同台挺 郝龍斌：我最無私 要當大家的龍貓主席

國民黨主席選舉明日投票，候選人郝龍斌今與青年黨公職同台，舉行「郝好相挺—青年公職力挺記者會」。他強調自己參選初衷無私，很...

全民調贏、黨員民調輸 郝龍斌：選黨主席不是選爽 是選會贏的

國民黨主席選舉明日投票，有最新民調指，倘是全民調，候選人郝龍斌領先候選人鄭麗文；倘是黨員民調，則是鄭麗文領先郝龍斌。郝龍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。