國民黨主席與黨代表改選 竹市8370名黨員明投票

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
國民黨主席選舉本周六投票，候選人羅智強昨晚到新竹市龍台宮舉行黨員座談會。圖／報系資料照
國民黨主席選舉本周六投票，候選人羅智強昨晚到新竹市龍台宮舉行黨員座談會。圖／報系資料照

國民黨主席及黨代表選舉明天登場，新竹市為藍白合示範區，改革派候選人鄭麗文、羅智強都特別前後來與黨員座談拜票。國民黨竹市黨部主委李縉穎表示，新竹市黨員人數為8370人，這次黨主席改選地方黨部秉持中立立場，對各候選人到地方拜票都予尊重，鼓勵黨員踴躍投票

國民黨主席選戰激烈，煙硝味濃厚，近期又扯出中國介選等風波，讓黨主席選舉更加白熱化，候選人之一的郝龍斌及國民黨大老趙少康都跳出來要求中國不應介入國民黨選舉，被影射的鄭麗文強調不要網內互打，羅智強也喊話「君子之爭」。

黨內人士透露，這場主席選舉被形容為改革派與保守派之爭，不僅檯面候選人動作頻頻，背後更牽動地方派系、組織盤與中央權力消長。新竹市因藍白合成功，被外界視為勇於突破的城市，改革派鄭麗文、羅智強都特別前後來與黨員座談拜票。而郝龍斌則是到隔壁新竹縣拜會縣長楊文科，搶攻深藍保守派黨員選票。

國民黨新竹市黨部表示，竹市可投票的黨員數有8370人，有32人參選黨代表，將選出28名黨代表，分6個投開票所，鼓勵黨員明天上午8點到下午4點前往指定地點投票。

黨部主委李縉穎表示，此次國民黨主席及黨代表改選，具投票權者須為入黨滿一年以上黨員，並於9月10日前完成2022年至2025年黨費繳納。另年滿65歲且黨齡達40年以上、享有免繳黨費資格的資深黨員，也同樣可行使投票權。

李縉穎說明，新竹市共設有6處投開票所，分別為東區、南區、北區、西區、香山區及外縣市黨員專區。投票時間為明日上午8時至下午4時，黨員須攜帶國民身分證、黨證或附照片之數位黨證、健保卡及投票通知書，依指定地點完成投票程序。

李縉穎表示，此次黨主席改選地方黨部秉持中立立場，對各候選人到地方拜票都予尊重，鼓勵黨員踴躍投票。

國民黨新竹市黨部表示，竹市可投票的黨員數有8370人，有32人參選黨代表，將選出28名黨代表。圖／國民黨新竹市黨部提供
國民黨新竹市黨部表示，竹市可投票的黨員數有8370人，有32人參選黨代表，將選出28名黨代表。圖／國民黨新竹市黨部提供
國民黨主席選戰白熱化，候選人鄭麗文赴新竹市竹蓮寺進香並與基層黨員拜票。她感謝新竹市議長許修睿相挺，強調新竹市已經被大家列為是藍白合的模範市。圖／報系資料照
國民黨主席選戰白熱化，候選人鄭麗文赴新竹市竹蓮寺進香並與基層黨員拜票。她感謝新竹市議長許修睿相挺，強調新竹市已經被大家列為是藍白合的模範市。圖／報系資料照
郝龍斌則是到隔壁新竹縣拜會縣長楊文科，搶攻深藍保守派黨員選票。圖／取自郝龍斌臉書
郝龍斌則是到隔壁新竹縣拜會縣長楊文科，搶攻深藍保守派黨員選票。圖／取自郝龍斌臉書

