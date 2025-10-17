青年黨公職同台挺 郝龍斌：我最無私 要當大家的龍貓主席

國民黨主席選舉明日投票，候選人郝龍斌今與青年黨公職同台，舉行「郝好相挺—青年公職力挺記者會」。他強調自己參選初衷無私，很多人對他放心，未來擔任主席，會繼續用無私態度，發揮總教練的功能，把團隊戰力發揮到最大，當所有人的「龍貓主席」。

郝龍斌今與青年黨公職同台，台北市議員鍾沛君、林杏兒、詹為元、柳采葳，新北市議員江怡臻、陳偉杰、黃心華、高雄市議員邱于軒、南投市長張嘉哲一起現身力挺。

郝龍斌說，參選初衷就是要讓中華民國贏，讓國民黨贏，要贏要有團隊、新血，他一直在發掘優秀的年輕人。他認為要世代共榮，反對世代交替，世代交替表示替換，有鬥爭的意味，世代共榮是跨世代團結合作，不同世代分擔不同的責任。今天在場的年輕人都非常傑出，且跟他們結緣的過程跟故事都不一樣。參選、爭取提名的過程中，有很多也面臨些困難，他從旁協助。

郝龍斌表示，他遍地替國民黨找人才，協助克服選舉難關，成為國民黨非常重要的戰將，不只是為了國民黨，也是為了國家，為了社會發掘人才。他很感動的是，這些年輕人很多本來生活舒適，一腳跨進政治，政治圈是很複雜的，要面對很多的質疑、責難甚至抹黑，且在選舉過程中，要面對非常多困難，他覺得這些年輕人很勇敢。

郝龍斌也說，他參選的初衷就是無私，大部分國民黨支持者肯定他這樣的態度，因為他無私，所以對他很放心，當選黨主席後還是用無私態度，不分年齡，不分世代，積極尋訪人才，組成團隊，用無私態度促成黨內團結，在野合作，爭取2026、2028勝選。他當黨主席，會發揮總教練的功能，把團隊戰力發揮到最大。

郝龍斌表示，前幾天看到台東縣長饒慶鈴支持他的影片，稱他是「龍貓主席」，他首先想到他好像沒那麼胖，真有那麼胖嗎，他問了很多人。他了解到，「龍貓主席」強調的是不太講話、默默做事，默默支持朋友、夥伴，在大家最需要他的時候，他撐起一片天，為所有的夥伴找到避風港，當所有朋友同志的守護者，他對此非常感動，他要當大家的守護者。

郝龍斌強調，明天就要投票，這次選情相當激烈，彼此之間有很多風風雨雨，明天之後，希望國民黨只有兩個字「團結」，明天選舉絕對不是終點，而是另一個起點，是2026光復南台灣的起點，2028下架民進黨、重返執政的起點。他有信心他當黨主席，一定可以完成。