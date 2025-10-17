全民調贏、黨員民調輸 郝龍斌：選黨主席不是選爽 是選會贏的

國民黨主席選舉明日投票，有最新民調指，倘是全民調，候選人郝龍斌領先候選人鄭麗文；倘是黨員民調，則是鄭麗文領先郝龍斌。郝龍斌今上午向黨員喊話，投贏比投爽重要，會贏比會罵重要，要投一個會贏的黨主席，不是投一個會爽的黨主席。

台灣民意基金會今天公布最新民調，若採用全國性民調，郝龍斌獲得24.2%、鄭麗文14.1%，郝龍斌領先10.1個百分點；但在政黨傾向部分，國民黨支持者28.6%支持鄭麗文、21.2%支持郝龍斌，鄭麗文倒贏7.4個百分點。

郝龍斌在今日「郝好相挺—青年公職力挺」記者會上，受訪表示最重要是黨意符合民意，國民黨未來要贏，要由他當主席才能爭取到主流民意的支持。走訪基層過程中，發現基層黨員對黨主席角色認知不清楚。戰將罵民進黨、在國會衝撞是很好，但這只是戰將，國民黨要贏必須要是團隊，罵民進黨例如綠委沈伯洋、王義川，「你很爽，他也很爽，罵他提高知名度，在民進黨角色更強」；罵民進黨立院黨團總召柯建銘，「你很爽，他也很爽，強化他在民進黨團的領導地位」；罵民進黨秘書長徐國勇，「你爽，他更爽」。

郝龍斌問，要贏還是要爽？會贏當然比會爽重要，投贏比投爽重要，重點是要組戰鬥團隊。大罷免大失敗，很爽，民進黨不爽，「因為我們打贏了」，投贏比投爽重要，會贏比會罵重要，要投一個會贏的黨主席，不是投一個會爽的黨主席。他期盼明天的選舉，他是第一名。

對於鄭麗文說要讓國民黨「羊群變獅群」，郝龍斌表示，最能做成這事情的就是他，他旁邊就站著獅群，這個獅群是由他帶領。國民黨主席不是單打獨鬥，一個戰將對付不了民進黨，獅群才能對付民進黨，他就是獅王。國民黨要有戰將，國民黨的戰將非常多，要讓獅群發揮戰力，打贏選戰，他就是帶領這個獅群的獅王，他就是帶領這個獅群的總教練。

針對鄭麗文今拜會前總統馬英九，郝龍斌說，選舉過程都在爭取政治領袖的支持，2026的選舉中，最關鍵的是縣市首長，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦、雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴站出來，後續可能還有些縣市長站出來支持，因為他們最了解黨主席要能熟悉大型選舉運作跟經驗，而他有過兩次大型選舉打贏選戰的機會。

郝龍斌說，他兩次選戰的對手，一次是蘇貞昌，一次是謝長廷，只有他來帶領國民黨，選舉互動、提名過程會順暢，所以縣市長願意支持他，這些縣市首長只有一票，希望用他們的公信力、影響力，影響所有黨員把票投給他，2026、2028更能順暢操作，更能贏。