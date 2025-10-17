呼應郝龍斌 李文忠：面對北京挑戰 「大陸不武」可成台灣主流民意

國民黨主席選舉最後倒數階段，退輔會前副主委李文忠今表示，中共介選疑雲備受矚目，預示中共統戰無所不用其極。他指出，國民黨主要候選人中，只有一位公開宣示：「北京要正視中華民國的存在」、「堅決反對一國兩制」、「不舔共」、「大陸不武」，現實上這樣的立場與民進黨立場共同構成主流民意，才能求同存異，共同面對北京及內外的挑戰。

國民黨主席候選人郝龍斌日前公布他兩岸政策，包括舉辦黨內兩岸政策路線大辯論、推動國民黨在北京、上海設立辦事處、推動兩岸論壇、國民黨兩岸政策回到中華民國憲法精神，以及呼籲中國大陸宣示「台灣不獨，大陸不武」，正視中華民國存在的事實。

李文忠指出，國民黨黨主席選舉因中共介選疑雲備受矚目，這預示北京對台統戰已進入新的階段。台灣社會要警覺：中共對台滲透無所不用其極，統戰也無所不用其極。

他分析，統戰的手法是：「聯合次要敵人，打擊主要敵人。」現在民進黨是主要敵人，先聯合國民黨打擊民進黨，時機到了或客觀環境需要，隨時可以在次要敵人或者說聯合陣營內尋找打擊對象，如支持鄭（麗文）攻擊郝（龍斌），達成所欲目的。一旦共產黨勝利了，昔日盟友乃至自己同志隨時可以被打成黑五類，慘酷鬥倒鬥垮。中共三反五反、文化大革命及歷次反右鬥爭殷鑑不遠，國人特別是國民黨人不能不察。

李文忠進一步指出，國民黨黨內選舉最該被檢視的是兩岸路線，不僅攸關該黨重返執政前景，也關乎台灣前途及兩岸關係：國民黨主張「九二共識 一中各表」，馬英九則喊出「不統不獨不武」，優點是擱置爭議，兩岸可以務實往來，和平相處；風險在承認一中，限縮台灣未來的選擇，而且北京不會就此打住。果不其然，習近平以百年民族復興的夙願，強硬地定調一中前提，沒收各表，並以更攻擊性(agressive)的姿態文攻武嚇。

他質疑，按道理來說，國民黨一定會採取強烈的反對立場來維護它的基本主張。然而不然，該黨反而將攻擊的箭頭指向民進黨；這就看出「九二共識 一中各表」的欺瞞性。我納悶的是，國人9成以上強烈反對習近平主張，在習定義下的「九二共識」只有1成的支持率，怎麼會有一個企圖重返執政的黨繼續這種路線呢？

李文忠說，很高興也很遺憾，在主要候選人中，只有一位公開宣示：「北京要正視中華民國的存在」、「堅決反對一國兩制」、「不舔共」、「大陸不武」，作為民進黨人，他不認同這樣的主張但欣賞；現實上這樣的立場與民進黨立場共同構成主流民意，如果雙方都能站穩中華民國/台灣立場，立足2300萬人民為主體的信念，求同存異，才能共同面對北京及內外的挑戰。