否認點名盧秀燕 凌濤：放話選黨魁後來又不選 哪來重返執政的氣魄

國民黨主席選舉明日投票，候選人都強調願當2028造王者。國政基金會副執行長凌濤今表示，黨主席候選人必須先說沒有要選2028，但當的好為何不能選；凌濤強調，他沒有點名誰，但「今年初，哪個地方一直放話說要選國民黨主席？到6月、7月又說不選了啦，你們自己去搞啦」，「這是2028要重返執政的氣魄嗎？」

長期受國民黨主席朱立倫重用的凌濤今早接受「千秋萬事」專訪時表示，他原本期待國民黨強勢領導，有一位可以直接提名2026、2028重返執政的黨主席，「我從來沒有看過一個黨主席選舉候選人必須先跟大家說沒有要選2026、2028，所以要來當黨主席，哪有這樣的。當的好，為什麼不能選？這是不對的」。他期待這個亂局未來要有大咖出來整合，大家拭目以待。

被問到是否指盧秀燕，凌濤說，他沒有點名，他對台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、盧秀燕的地方治理表現都高度肯定，他只是說做為一個領袖與準備2028重返執政的氣魄，不能把亂局放在這邊，今年初國民黨主席朱立倫心意已決，準備交棒給2028要競選的人，但不能年初講，到6月又不要，誰來收拾亂局？希望未來要選2028的大咖們出來主持一下大局，否則年輕世代晚上想一想眼淚都會流下來。

談到國民黨兩岸路線，凌濤說，民進黨「抗中保台」，國民黨保台，兩岸對話交流，精神上反共。民進黨與陸委會沒有功能，國民黨要扮演第2軌或2.5軌的角色，親美、友日、和陸的路線未來應繼續下去。未來新的國民黨主席若走「中間藍」，擁抱社會大眾民意的路線，一定就是強勢黨主席，明年要選舉的人也會認為可以聯合競選。

凌濤也說，若新主席要走偏路線，或不是依照黨綱「反共保台」，兩岸去風險化，中華民國路線、保護台灣的路線，以及內造化、青年化路線，一定會是弱勢黨主席，黨內公職都很敏感，沒人會聽。

凌濤強調，他支持兩岸交流，但反對「紅統」，黨主席選舉不能自爽，政黨目的是爭取民意支持，用選舉改變國家政策方向，如果只是喊爽，讓國民黨走向這路線，無法獲民眾支持是沒有用的。他透露，在交接卸任後，朱立倫團隊未來仍會保留一個辦公室，有國際部門對外接軌。