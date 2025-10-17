民調／郝龍斌全民調大贏10百分點 黨員民調反被鄭麗文逆襲

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
國民黨主席選舉明天投票，台灣民意基金會今天公布最新民調，若採用全國性民調，郝龍斌獲得24.2%、鄭麗文14.1%，郝龍斌領先10.1個百分點；但在政黨傾向部分，國民黨支持者28.6%支持鄭麗文、21.2%支持郝龍斌，鄭麗文倒贏7.4個百分點。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，在國民黨主席選舉的最後幾天，全國性民意顯示郝龍斌是相對最受國人青睞的候選人，他領先居次的鄭麗文10.1個百分點，一個相當舒適的領先。

游盈隆指出，不過，國民黨主席選舉不是根據全國性民調結果決定，而是根據國民黨全體黨員票選決定，替代性的作法是觀察包括政黨支持傾向、統獨傾向在內的變數。

若從政黨支持傾向看，國民黨支持者中，28.6%最欣賞鄭麗文，21.2%最欣賞郝龍斌，17.8%最欣賞羅智強，其他依序是卓伯源、張亞中、蔡志宏。

與統獨傾向交叉分析，統派支持者中，最欣賞的前三名依序是，28.6%鄭麗文、19.7%郝龍斌、18.3%羅智強；現狀派支持者中，最欣賞的前三名依序是，20.9%鄭麗文、19.9%郝龍斌、13.9%羅智強；獨派支持者，基本上不相干，省略。

游盈隆表示，國民黨主席選舉選情空前緊繃，鹿死誰手，不到最後不見分曉，顯然百年大黨的中國國民黨已走到歷史性的十字路口，正面臨一次歷史性的空前巨變。

這次調查由山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是10月13到15日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話 70%，手機30%。民調有效樣本1070人，市話750人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下，約正負三個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

