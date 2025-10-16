黨主席選舉現火藥味 張亞中籲理性 蔡志弘要盧秀燕助弭平傷痕

國民黨主席選舉周六投票，候選人張亞中今晚表示，用行動證明，國民黨仍是國家最堅實的力量；用風度證明，仍值得人民的信任與尊重。願這場選舉，不僅選出一位黨主席，更讓國民黨重新站上榮耀的高峰。

張亞中說，他向所有同志致上最後的呼籲。投票過程，要「和」。這次黨主席選舉，因為種種因素，已造成各陣營之間一定程度的對立與撕裂。他深感遺憾，也深深擔憂。這不僅影響同志間的情誼，更讓社會投以懷疑的目光。呼籲所有候選人與支持者，都應自我約束，節制情緒，讓投票當日與結果公布後，都能平和、莊重地落幕。即使對投票過程有不滿、有質疑，也請以理性方式表達，不讓激動的言行成為有心人操弄的工具。唯有團結與風度，才能展現高度。

張亞中也表示，投票時，要忠於信念。投票，不是因為「討厭誰」，也不是因為「害怕誰當選」；更不該被利益綁架、被人情左右。黨員是中國國民黨的主人，不是政客隨意使喚的羊。「你們手中的這一票，承載著理性與良知，也代表著對歷史的責任」。在投票時，請問問自己，候選人是否真正代表了心中的理念、價值與方向？是否能讓國民黨更好？讓國家更穩？讓兩岸帶來真正的和平？如果答案是肯定的，請堅定地投下一票，那將是對黨最深的祝福，也是對未來最勇敢的選擇。

張亞中強調，這場選舉，不只是選出一位黨主席，更是一次「集體檢視」。社會在看，是否展現了理性、成熟與格局。用行動證明，國民黨仍是國家最堅實的力量；用風度證明，仍值得人民的信任與尊重。願這場選舉，不僅選出一位黨主席，更讓國民黨重新站上榮耀的高峰。