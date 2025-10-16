黨主席選舉現火藥味 張亞中籲理性 蔡志弘要盧秀燕助弭平傷痕

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨黨主席候選人張亞中。圖／聯合報系資料照片
國民黨黨主席候選人張亞中。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席選舉周六投票，候選人張亞中今晚表示，用行動證明，國民黨仍是國家最堅實的力量；用風度證明，仍值得人民的信任與尊重。願這場選舉，不僅選出一位黨主席，更讓國民黨重新站上榮耀的高峰。

張亞中說，他向所有同志致上最後的呼籲。投票過程，要「和」。這次黨主席選舉，因為種種因素，已造成各陣營之間一定程度的對立與撕裂。他深感遺憾，也深深擔憂。這不僅影響同志間的情誼，更讓社會投以懷疑的目光。呼籲所有候選人與支持者，都應自我約束，節制情緒，讓投票當日與結果公布後，都能平和、莊重地落幕。即使對投票過程有不滿、有質疑，也請以理性方式表達，不讓激動的言行成為有心人操弄的工具。唯有團結與風度，才能展現高度。

張亞中也表示，投票時，要忠於信念。投票，不是因為「討厭誰」，也不是因為「害怕誰當選」；更不該被利益綁架、被人情左右。黨員是中國國民黨的主人，不是政客隨意使喚的羊。「你們手中的這一票，承載著理性與良知，也代表著對歷史的責任」。在投票時，請問問自己，候選人是否真正代表了心中的理念、價值與方向？是否能讓國民黨更好？讓國家更穩？讓兩岸帶來真正的和平？如果答案是肯定的，請堅定地投下一票，那將是對黨最深的祝福，也是對未來最勇敢的選擇。

張亞中強調，這場選舉，不只是選出一位黨主席，更是一次「集體檢視」。社會在看，是否展現了理性、成熟與格局。用行動證明，國民黨仍是國家最堅實的力量；用風度證明，仍值得人民的信任與尊重。願這場選舉，不僅選出一位黨主席，更讓國民黨重新站上榮耀的高峰。

對於國民黨主席選舉近來產生的黨內裂痕，候選人蔡志弘指出，由於支持台中市長盧秀燕是6位候選人的最大公約數，而且「盧媽媽」擁有非常強大的親和力，盧秀燕未來一定必須全力協助新任黨主席消弭黨內裂痕，帶領國民黨贏得2026與2028的選戰。

台中市長盧秀燕與國民黨主席候選人蔡志弘15日晚上相約吃咖哩。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕與國民黨主席候選人蔡志弘15日晚上相約吃咖哩。記者陳敬丰／攝影

國民黨 投票

延伸閱讀

與盧秀燕相約吃咖哩 蔡志弘稱讚盧是「五星市長」

賴清德定調何欣純2026出戰台中 盧秀燕笑：上班時間不談選舉

批郝龍斌兩岸政策「國小家庭作業」 張亞中喊一對一辯論

盧秀燕與卓伯源嚐小吃 共同為台中美食加持

相關新聞

國民黨主席明投票 郝龍斌、鄭麗文各自衝刺

國民黨主席選舉明登場，候選人郝龍斌任台北市長時的六十位政務官昨公開連署支持郝，全國公教軍警消聯合總會總會長林水吉說，郝龍...

新聞眼／內戰撕裂黨魂 考驗重返執政

國民黨主席選舉明天登場，郝龍斌、鄭麗文等候選人的競爭白熱化，郝、鄭雙方陣營相互放話攻擊，選戰氛圍猶如一場刀刀見骨的內戰，...

黨主席選舉現火藥味 張亞中籲理性 蔡志弘要盧秀燕助弭平傷痕

國民黨主席選舉周六投票，候選人張亞中今晚表示，用行動證明，國民黨仍是國家最堅實的力量；用風度證明，仍值得人民的信任與尊重...

黨主席選前造勢 鄭麗文高喊「讓國民黨從羊群變獅群」

國民黨主席候選人鄭麗文今天晚間舉辦選前造勢晚會時表示，她一定是最具行動力、草根性的黨主席，要讓國民黨從羊群變獅群，國民黨...

笑稱國民黨主席選舉「熱鬧過頭」 鄭麗文：殺過頭的同志快回來

國民黨主席選舉後天就要投票，這兩天成關鍵，候選人鄭麗文陣營今晚舉行「台北市各界力挺鄭麗文」大會，眾多黨內人士到場相挺，她...

與年輕人脫節 羅智強：當選就徒步環島「國民黨應脫掉西裝皮鞋」

國民黨主席選舉本周六投票，候選人羅智強今晚到新竹市龍台宮舉行黨員座談會。他說，很多黨員同志不知道要選誰，其實只有2種型態...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。