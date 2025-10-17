新聞眼／內戰撕裂黨魂 考驗重返執政

國民黨主席選舉明天登場，郝龍斌、鄭麗文等候選人的競爭白熱化，郝、鄭雙方陣營相互放話攻擊，選戰氛圍猶如一場刀刀見骨的內戰，國民黨長期被詬病「內鬥內行」，不但讓黨員感到失望，也讓外界質疑國民黨的團結能力。

郝龍斌與鄭麗文雙方陣營攻防愈發激烈，最支持郝龍斌的趙少康也指，國民黨主席選舉背後似有境外勢力試圖干預，雖未明言指控鄭麗文，也少了確鑿證據，但相關說法也令鄭麗文成為被指控的對象。「抹紅」手法已讓選戰氣氛更加緊張。這類操作使黨員不禁聯想到民進黨過往的選舉策略，也讓國民黨內部的裂痕暴露無遺。

還有媒體稱鄭麗文擔任國民黨立委期間，大力勸進郭台銘參選二○二四總統，甚至為其草擬參選理由與論述，批評國民黨提名的侯友宜及民眾黨的柯文哲「奄奄一息、混吃等死」。鄭麗文解釋，她對郭台銘沒有這樣的影響力，說影響選舉是抬舉她。

國民黨內部選舉本應是凝聚共識、展現黨內民主的契機，卻演變成一場撕裂黨魂的惡鬥。選戰淪為抹黑與抹紅的戰場，惡性競爭傷害候選人形象，讓選後的團結修復變得遙不可及。

「團結」口號，在刀光劍影的攻防中顯得格外蒼白。國民黨作為百年政黨，過去曾多次因內部分裂而付出慘痛代價，如今重蹈覆轍，政黨未來發展堪憂。

選戰中的潑髒水，讓黨員感到失望，也讓外界質疑國民黨的團結能力。若國民黨無法從這場選舉中汲取教訓，未來難團結一致對外，遑論重返執政。