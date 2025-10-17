國民黨主席明投票 郝龍斌、鄭麗文各自衝刺

國民黨主席選舉明登場，候選人郝龍斌任台北市長時的六十位政務官昨公開連署支持郝，全國公教軍警消聯合總會總會長林水吉說，郝龍斌承諾停砍年金，他呼籲唯一支持郝龍斌。候選人鄭麗文昨則拜會前主席洪秀柱，洪表示，願意挑重擔很不容易，但千萬不要網內互打，也強調「在最艱苦的時候是女人站出來」。

國民黨主席之爭進入最後階段，郝龍斌、鄭麗文昨各自拉抬選情。郝龍斌昨赴新北與北市進行請益之旅，今天也將舉辦選前之夜，進行最後衝刺；鄭麗文昨先拜會洪秀柱，晚間出席台北市各界力挺鄭麗文大會，今則將拜會前總統馬英九。

北市府前法規會主委葉慶元、台北市前副市長李永萍及國民黨前立委林郁方昨主持力挺郝龍斌記者會，表示唯有郝能帶國民黨團結向前，重返執政。北市前副市長林建元、前財政局長邱大展、前文化局長劉維公、前工務局長張培義、前新聞處長吳育昇，內政部前部長陳威仁、行政院前秘書長簡太郎、前監委江綺雯昨也與會。

國民黨主席候選人郝龍斌擔任台北市長時期的政務官昨開記者會，公布近六十位前官員連署力挺郝龍斌，表示唯有郝能帶領國民黨重返執政。記者胡經周／攝影

郝龍斌昨表示，他對勝選有信心，來參選就是要贏，他相信自己不會戰死沙場。他也說，國民黨常被詬病「內鬥內行，外鬥外行」，他從不攻擊競選對手，希望「選前和諧，選後團結」。

此外，郝昨透過臉書表示，他拜會立法院前院長王金平，表示謝謝王金平的期許。但王金平辦公室發出聲明，表示王金平採中立立場，對來看他的主席候選人，都會提出鼓勵及期許。

鄭麗文昨拜會洪秀柱，兩人一碰面就討論身高話題，一搭一唱氣氛熱絡。洪笑稱兩人「一個天龍一個地虎」，跟鄭站一起覺得不太痛快；鄭說，兩人身高反差萌，洪身材嬌小，卻是她心中永遠的巨人。

媒體問洪秀柱是否支持鄭麗文？洪說，參加黨主選舉都要肯定，她當過主席體會各種辛苦，願意挑重擔很不容易都要加油，但千萬不要網內互打，希望多說好話做好事。她笑稱鄭麗文很難得來看她，往往在最艱苦的時候是女人站出來，現在很多縣市長都是女性，女人不是撐起半邊天 ，而是一片天，男人要小心點。

鄭麗文陣營昨晚在台北市議會舉行「台北市各界力挺鄭麗文」大會，國民黨前黃復興黨部主委季麟連、國民黨前秘書長李乾龍、桃園市議長邱奕勝、桃園市議員詹江村等人都到場，藍委呂玉玲、游顥也到場助講支持。

鄭麗文說，這次黨主席熱鬧過頭，選舉難免這樣，但也到了該收心的時候，因為明天投票後，最可怕的敵人才要出手，若因為黨內主席選舉而受傷，那就本末倒置了，所以現在殺過頭的同志趕快回來，回到理性冷靜選舉；接下來絕不黨內互打，打一場高格調、高品質的選舉。